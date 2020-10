Saeb Erekat livre son dernier combat dans un hôpital israélien

Admis dimanche à l’hôpital Hadassah Ein Keremle dans l’unité de soins intensifs dédiée aux malades du coronavirus à la demande de responsables de l’Autorité palestinienne (AP), le responsable palestinien qui habite la ville de Jéricho, en Cisjordanie, où vivent quelque 2,8 millions de Palestiniens, « est arrivé dans un état grave, nécessitant une assistance et de fortes doses d’oxygène », avait indiqué l’établissement. Agé de 65 ans, S. Erekat, l’une des personnalités palestiniennes les plus connues à l’étranger, est atteint de fibrose pulmonaire et avait subi en 2017 une greffe de poumon dans un hôpital américain.

« M. Erekat a passé une nuit calme mais ce matin son état s’est détérioré et est maintenant considéré comme critique », a indiqué l’hôpital Hadassah Ein Kerem dans un communiqué. « En raison de difficultés respiratoires, il a été mis sous respirateur et endormi ». Soigner S. Erekat, « pose un défi » en raison de ses problèmes pulmonaires, selon l’établissement.

Ce proche du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait participé, en tant que négociateur en chef côté palestinien, aux pourparlers de paix avec Israël, qui sont dans l’impasse depuis des années. Il avait critiqué la récente normalisation des relations entre Israël et deux pays du Golfe, les Emirats arabes unis et Bahreïn, décidée sans paix préalable entre les Palestiniens et l’Etat hébreu.

En Cisjordanie, 42 490 cas de contamination au coronavirus – dont 381 décès – ont été recensés. Dans la bande de Gaza, autre territoire palestinien contrôlé par le groupe terroriste islamiste du Hamas, environ

4 650 cas ont été enregistrés officiellement, dont 27 décès, sur environ deux millions de Palestiniens.