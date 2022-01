Saham Assurance : Une offre prémium d’accompagnement global

Partie du principe qu’un accident constitue toujours une perturbation forte et inattendue du quotidien de l’assuré, et que celui-ci préfèrerait pouvoir poursuivre sa journée en toute sérénité, Saham Assurance lance une offre novatrice permettant de maintenir la mobilité de l’assuré en cas d’accident, et de le soulager autant que possible de ses démarches de réparation (gestion de l’expert, du garagiste, etc.…).

Ainsi, dès l’avènement de l’accident, et sur simple appel au 3434, une voiture avec chauffeur est mise à la disposition de l’assuré sur le lieu de l’accident pour lui permettre de continuer sa route le temps de lui livrer, dans les 2 heures qui suivent, un véhicule de remplacement. Quant à son véhicule accidenté, il est remorqué vers le garage du choix de l’assuré, pris en charge de manière accélérée, réparé et livré où il le souhaite, avec une garantie d’un an sur les réparations.

Au-delà de cette nouvelle offre, la Compagnie a également lancé Fid’Saham, un programme de fidélité exclusif permettant à l’ensemble de ses assurés Automobile de bénéficier d’avantages tout au long de l’année, que ce soit auprès de la compagnie, ou de son réseau de Partenaires. Dans ce cadre, l’ensemble des assurés Automobile de la Compagnie se voient offrir des réductions et facilités auprès de grandes enseignes partenaires telles que KITEA, DEKRA, HANY, BOSCH CAR SERVICE, GlassAuto Express ou encore YAS’COACH. Par ailleurs, selon le statut de l’assuré, le programme lui donne également droit à plusieurs avantages exclusifs auprès de la Compagnie, tels qu’une réduction de franchise en cas de sinistre.