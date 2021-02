Sahara marocain: Pourquoi l’Exécutif espagnol renvoie Ciudadanos dans les cordes 

Collectionnant les déconvenues, la dernière étant ses récents scores électoraux en Catalogne, le parti centriste Ciudadanos cherchait à se refaire une santé sur le dos du Maroc. Mal lui en pris puisque l’Exécutif a freiné ses ardeurs pro-séparatistes (ce qui est assez détonant pour pareille formation) en lui rappelant qu’à partir de la date en question (1976) l’Espagne « a définitivement mis fin à sa présence sur le territoire du Sahara » et « est considérée comme désormais détachée de toute responsabilité internationale en ce qui concerne l’administration dudit territoire, après avoir cessé de participer à l’administration temporaire qui lui avait été créée ».

Depuis lors, précise l’exécutif espagnol à Ciudadanos, «l’Espagne n’apparaît pas en tant que puissance administrante dans la liste des Nations Unies, ni dans les rapports annuels du Secrétaire général des Nations Unies sur le Sahara, ni dans aucune des Résolutions du Conseil des Nations Unies qui suivent cette question ». En ce sens, le Gouvernement soutient que sa position sur cette question « est constante » et passe par la défense « d’une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable telle qu’établie par les résolutions successives du Conseil de sécurité dans le cadre de dispositions conformes aux principes et buts de la Charte des Nations Unies ». De même, l’Exécutif assure que l’annonce de la reconnaissance par l’ancien président américain, Donald Trump, du Sahara occidental comme marocain « n’a pas été une surprise ».

D’autre part, le gouvernement a précisé que le processus de délimitation de ses eaux territoriales par le Maroc n’est pas encore achevé et en tout cas s’est assuré que Rabat accepte que tout différend soit réglé conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et « accord mutuel ». Le Maroc avait procédé rappelle-ton début 2020 à l’adoption de deux lois délimitant la mer territoriale marocaine jusqu’à 12 milles et la zone économique exclusive (ZEE) à 200 milles de ses côtes conformément à la législation internationale. Dans ce contexte, Ciudadanos a posé une question au gouvernement en décembre dernier, dans laquelle il a averti que « les ambitions territoriales du Maroc mettaient en danger à la fois les écosystèmes de l’archipel et le mode de vie et les moyens de subsistance de milliers de canaris ».

L’Exécutif espagnol invité à clarifier à la fois les procédures bilatérales et onusiennes qu’il menait, a affirmé que « la publication des lois relatives à la création d’espaces maritimes », qui a eu lieu en mars dernier, « n’implique pas que le processus de délimitation des espaces maritimes marocains soit achevé, il est toujours en cours, car ce sont des lois de nature générale ». En outre, le Gouvernement veille à ce que la question de la délimitation des zones marines soit inscrite dans le « dialogue fluide » qui se maintient avec le Maroc. En ce sens, il précise que les deux pays « conviennent que l’éventuel chevauchement de ces espaces doit être résolu conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sur la base d’un accord mutuel et dans le respect du droit international ».