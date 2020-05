Saisie de plus de 7 tonnes de chira à Tit Mellil

Tôt dans la matinée de lundi, les éléments de la police judiciaire avaient suivi un camion portant de fausses plaques minéralogiques, lors de son passage dans plusieurs villes marocaines vers le port de Jorf Lasfar, avant que le chauffeur du véhicule et ses compagnons ne se débarrassent de certains ballots de drogue en les jetant sur le bas-côté de l’autoroute et ne ciblent les policiers avec des pierres, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les mis en cause ont pris la fuite à leur arrivée au péage de Tit Mellil, par la rocade de l’autoroute de la ville de Casablanca, causant des dégâts matériels à la gare de péage et laissant derrière eux le camion, qui contenait 220 ballots pesant 7,228 tonnes de drogue de Chira.

Les opérations de ratissage effectuées en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Royale ont permis l’interpellation de deux personnes se trouvant dans un véhicule utilitaire, après la découverte à son bord, d’un ballot de drogue qui avait été jeté par les membres du réseau criminel, ajoute la DGSN, précisant qu’une troisième personne a été interpellée à bord d’une véhicule léger transportant de grandes quantités de pierres après avoir délibérément tenté de s’échapper en empruntant la voie interdite de l’autoroute.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête sur leurs liens présumés avec les membres d’un réseau criminel impliqué dans une tentative de trafic de ces grosses cargaisons de drogue, tandis que les recherches et les investigations se poursuivent pour identifier les principaux suspects ainsi que les complices de ces actes criminels, conclut le communiqué.