Sale temps pour le Mossad en Iran : Un réseau démantelé par le CGRI

« Le Mossad a recruté le voisin d’un ouvrier à l’usine de Fordo. Il a été formé et on lui a livré du matériel spécial », a rapporté la télévision d’Etat iranienne selon laquelle « le réseau prévoyait d’exécuter son plan avant Norouz », le nouvel an iranien fixé le 21 mars. Selon la télévision d’État iranienne « des membres du réseau du Mossad ont été arrêtés par les services de renseignement du Corps des gardiens de la révolution iranienne ».

La télévision d’État a également déclaré qu’ « Israël a longtemps cherché à attaquer le réacteur de Fordo, car c’est le réacteur nucléaire le plus important de la République islamique, mais il n’y est pas parvenu ».

En outre, le ministère de la Sécurité a révélé avoir démantelé un réseau terroriste formé de 6 membres. « Ils sont entrés pour effectuer des attentats contre des étrangers qui travaillent dans des projets d’infrastructure dans la province du Sistan-Ballouchistan au sud-est du pays », a rapporté l’agence iranienne Mehr news.

Le chef du département de la sécurité de la province de l’ouest (nord-ouest) de l’Azerbaïdjan a affirmé que « les forces de sécurité iraniennes, ont porté des coups douloureux au plus grand réseau d’espionnage de l’entité sioniste dans cette province et ont démantelé ce gang et arrêté ses éléments perfides ». Il a ajouté lors d’une conférence de presse que « ce réseau d’espionnage tentait de commettre des actes de sabotage à l’intérieur de l’Iran en recrutant des voyous, sauf que la vigilance des forces de sécurité a réussi à neutraliser leurs menaces en les capturant ». Il a indiqué que « les agents recrutés par le Mossad étaient attirés par l’argent et avaient des intentions maléfiques ».