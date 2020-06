Salles de sport: L’heure a-t-elle sonné pour y mettre de l’ordre ?

Dans cette circulaire, il est recommandé de fournir au ministère tous les renseignements sur la situation juridique et sportive de chaque salle.

Le but, selon cette circulaire, est d’accompagner les propriétaires de ces salles de sport privées après la levée du confinement sur la base d’un protocole sanitaire très strict.

Cependant, les salles de sport au Maroc sont réellement des fonds de commerce qui se déguisent derrière l’associatif pour échapper à la fiscalisation. Le contrôle qui, en vertu de la loi 30.09, est confié à des agents assermentés par le ministère est quasiment absent. La plupart des salles ne respectent pas les conditions sanitaires et hygiéniques.

C’est là où le ministère est attendu pour assainir une situation chaotique qui n’a que trop duré. Et la loi a prévu non seulement des sanctions financières, mais aussi pénales.

Et si la loi n’est pas avare en textes coercitifs, les textes réglementaires pour homologuer les installations et les équipements sportifs font, eux, toujours défaut. D’ailleurs, il manque encore plus de dix textes d’apllication à la loi 30-09 dont la promulgation remonte à 2010. Inadmissible !