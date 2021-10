Salon d’automne de Paris : Trois plasticiens marocains exposent

Le Salon d’Automne a pour objectif de promouvoir les esprits novateurs et avant-gardistes de leur temps et connait cette année la participation de 890 artistes représentant 1 000 œuvres et 43 pays. Le Salon revient du 28 au 31 octobre, après une édition en ligne en 2020 imposée par le Covid-19.

Habitué de ce salon, qui s’est imposé depuis sa création en 1903 comme le rendez-vous de la création contemporaine, Abdelkader Meskar en est à sa dixième participation. En 2019, il a remporté le Prix Taylor pour son œuvre «La roue du bonheur» et participe cette année avec un tableau de 100 cm par 70 intitulé «Composition» qui représente «la synthèse d’une expérience de plus de trente ans et se base sur l’ordre et le désordre, avec une fusion entre matière et couleurs qui servent à transmettre et partager mes émotions».

De son côté, Maria Kermadi, qui participe pour la quatrième fois, expose une toile de 100 cm par 200 baptisée «Quatre saisons». Pour elle, la participation à cet événement artistique représente une «renaissance» après la pandémie du Covid-19. Maria Kermadi affectionne particulièrement l’abstrait et plonge le public dans son univers où elle sublime la réalité par le rêve, trouvant son inspiration dans son enfance imprégnée de paysages marocains.

L’artiste et sculpteur autodéfini «artiste éco-responsable», Noureddine Rejraji, participe pour la deuxième fois à cet événement après avoir remporté le prix du Salon en 2019. Il invite les visiteurs à découvrir sa technique artistique mixte par le biais d’un tableau de 200 par 200 baptisé «The Crow -R-» en pneu, fibre de palmier, résine et chambre à air. Son esthétique repose essentiellement sur la récupération d’objets et son art est celui de la réutilisation à 100% et de la transformation des matériaux, ce qui l’inscrit dans une attitude écologique de recyclage profitable pour l’environnement.