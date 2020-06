Sanaa cible des sites stratégiques en Arabie Saoudite et Riyad en minore la portée

Le général Yehya Sarii trépignait en annonçant la réussite de l’offensive qui intervient après plusieurs mises en garde de la part des combattants Houthis et de l’armée yéménite. « Baptisée ‘4ème opération de dissuasion’, cette offensive est l’attaque la plus grande visant la capitale saoudienne », a précisé le porte-parole des forces yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah. Le quel assure que « le ministère saoudien de la Défense et des Renseignements, la base aérienne du roi Salmane et d’autres cibles militaires à Ryad, Jizane (sud) et Najrane (sud) ont été frappés par les forces yéménites. Ces derniers ont fait usage d’un grand nombre de missiles balistiques et ailés de type Qods et Zoulfakar ainsi que des drones kamikazes ».

Le Général a rappelé que cette « ‘4ème opération de dissuasion’ est une riposte à la poursuite du blocus injuste et de l’agression militaire barbare contre le peuple yéménite », promettant de « mener des attaques plus douloureuses jusqu’à la levée du blocus et l’arrêt de l’agression contre le Yémen ».

Pour sa part, Dayfallah Chami, ministre yéménite de l’Information, a souligné que l’agression contre le peuple yéménite s’inscrit dans le cadre des préparatifs visant à asseoir l’influence de l’entité sioniste dans la région. Dans une interview accordée lundi à la chaîne AlMasirah, il a affirmé que « l’ennemi israélien voit que l’emplacement stratégique du Yémen lui constitue un danger, raison pour laquelle il a œuvré à renforcer sa présence au Yémen par l’intermédiaire des Emirats arabes unis ». Il a dans ce contexte évoqué « les contacts entre le ministre des Affaires Étrangères dans le gouvernement démissionnaire pro-saoudien, Khaled Yamani, et les dirigeants sionistes, ainsi que les déclarations pro-israéliennes des dirigeants du Conseil de transition (séparatistes pro-émiratis au sud du Yémen) ». Le vice-président du Conseil de transition, Hani ben Brik, a assuré dimanche sur Twitter « qu’ils n’ont aucune objection à ouvrir une relation avec Israël pour garantir le droit des Palestiniens à établir leur état dans la paix et la sécurité aux côtés d’Israël ».

D.Chami a par ailleurs souligné que son « peuple est pleinement préparé à confronter l’entité sioniste et tout autre ennemi voulant nuire à notre terre et à notre dignité.» Des analystes avaient déjà fait valoir que l’agression subie par le Yémen fait partie intégrante de tout un scénario retenu pour la région. Transformer des parties du territoire yéménite en pré-carré d’Israël, afin d’asseoir sa mainmise sur le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d’Oman et la mer Rouge, constituait dès le début l’un des objectifs de l’Opération « Tempête décisive » lancée par le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.

L’implication des États-Unis et d’Israël dans les crimes commis contre le Yémen vient à l’appui de cette thèse. C’est encore l’axe américano-israélien qui a empêché les Nations unies d’émettre un communiqué en signe de condamnation de la coalition saoudo-émiratie qui a provoqué la plus grande crise humanitaire au Yémen. Et tout ce qui se dit au sujet des différends entre Riyad et Abou Dhabi ne vise in fine qu’à occulter les objectifs d’Israël au Yémen.