Sanctions contre l’Iran : La Serbie oppose son niet

Selon le rapport, « outre les sanctions des Nations unies en vigueur depuis 2006, l’Union européenne a également adopté les siennes, le 27 juin, lorsque son Conseil a opté en faveur d’une résolution sur la mise en œuvre du règlement sur les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. »

Alors que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Macédoine du Nord, le Monténégro, l’Albanie, l’Ukraine et la Moldavie les ont rejointes, la Serbie a décidé de ne pas y adhérer.

Le rapport indique que le 11 juillet, plus de 80 hommes d’affaires serbes et iraniens se sont rencontrés à Belgrade, lors d’un forum d’affaires organisé à la Chambre de commerce serbe, en présence de représentants d’associations commerciales et de gouvernements des deux pays.

La Chambre de commerce serbe a déclaré que « les économies de la Serbie et de l’Iran peuvent coopérer avec succès et élever leurs relations économiques à un niveau beaucoup plus élevé dans presque tous les domaines », selon le rapport.

Le rapport indique que « le commerce entre la Serbie et l’Iran s’est élevé à 50,8 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 115,2% par rapport à 2020 ».