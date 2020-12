Sandvine est une société engagée dans le développement, la fabrication et l’exploitation d’équipements électroniques achetés par plus d’un pays arabe, pour surveiller Internet et espionner ses utilisateurs.

Les activités occultes de cette entreprise ont été dévoilées par Al-Mayadeen Net, lorsqu’elle a révélé il y a quelques mois ses activités d’espionnage aux frontières turco-syriennes et sur les Kurdes dans plusieurs endroits du monde.

Sandvine opère dans plus de 50 pays, selon les rapports canadiens. Elle est particulièrement active au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les produits de la société ont été utilisés pour bloquer des sites spécifiques en Jordanie, selon le rapport Querium. Ils ont également été utilisés en Égypte depuis quelques mois pour exploiter des devises numériques à grande échelle que seuls les gouvernements peuvent se permettre.

L’histoire et la nationalité de la société pionnière nécessite une enquête approfondie: la société enregistrée lors de sa fondation au Canada en 2001, a fusionné avec une société US enregistrée en Californie sous le nom de Procera. Cette dernière avait à son tour fusionné avec une société basée en Suède.

Il est intéressant de souligner que Sandvine a utilisé l’Inde et Israël comme quartiers généraux, avant d’annoncer la fermeture de son quartier général en Palestine occupée. Mais une enquête de la plateforme égyptienne, Masar, révèle que l’adresse de la société canadienne conduit à une société israélienne qui vend des systèmes de surveillance et d’espionnage pour les régimes arabes.

L’enquête mène aussi à un géant de la technologie qui détient simultanément des parts dans Sandvine et NSO avec la célèbre technologie israélienne Pegasus. En outre, la société Procera qui a fusionné avec Sandvine travaille également activement pour la Turquie.

Nous sommes donc confrontés à une technologie qui coopère avec Israël, la Turquie, l’Arabie saoudite et la Jordanie dans le financement de ses activités, quel que soit le cerveau derrière elle.

Il est à noter que les activités de cette technologie, comme c’est le cas avec Pegasus, ont également leur empreinte au Liban, en Syrie, en Irak et en Iran, selon des rapports canadiens spécialisés. Actuellement, Sandvine a des bureaux de représentation publique aux Émirats arabes unis et au Qatar, et a conclu des accords de représentation avec des entreprises en Arabie saoudite.

Il y a lieu de noter également que le laboratoire de recherche canadien Citizen Lab a publié une liste des clients potentiels de Circles, société israélienne qui fournit à des gouvernements des outils d’interception d’appels téléphoniques et de SMS. Parmi eux figurent la Belgique, le Danemark, l’Estonie et la Serbie.

Leur technologie se base sur le SS7, protocole utilisé par les opérateurs pour s’échanger des informations sur les communications téléphoniques. Il est particulièrement employé sur les réseaux 2G et 3G, et présente plusieurs failles exploitées par l’entreprise israélienne.

Citizen Lab a ainsi «scanné» le monde entier pour déterminer dans quels pays il était utilisé et a publié la liste des clients potentiels, en détectant d’autres pays que les quatre situés en Europe, à savoir l’Australie, le Mexique, le Maroc, les Émirats arabes unis ou encore l’Indonésie …

L’utilisation abusive de ce système de surveillance est répandue, mais difficile à examiner, indique le laboratoire. En effet, lorsqu’un appareil est tracé ou ses messages interceptés, il n’y a pas nécessairement de preuves de ce fait. De plus, il est «difficile et coûteux pour les opérateurs télécoms de distinguer un trafic malveillant d’un comportement bénin, ce qui rend ces attaques délicates à bloquer».