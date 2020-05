Sans effets d’annonce, le rapatriement des Marocains a commencé, vendredi, depuis Melilla !

Plus de 500 de nos compatriotes bloqués depuis mars dernier à Melilla devraient rentrer chez eux via la frontière de Beni Nsar. EFE qui réalise là un scoop assure que cette décision survient au lendemain du décès d’une jeune Marocaine de 35 ans, à cause d’une attaque cérébrale.

Selon la même source, “l’opération sera organisée en deux étapes : 200 personnes en premier, et les 300 restantes entreront dans une deuxième étape”. EFE croit savoir que “ces personnes seront transférées, par la suite, dans la ville touristique de Saïdia, à environ 80 kilomètres à l’est de Melilla, pour être mises en quarantaine dans plusieurs hôtels de cette ville “.

Nador City, site d’information local, a corroboré les informations rapportées par EFE en annonçant que “quatre bus sont déjà sur place pour transporter le premier groupe, soit 200 Marocains, entre femmes et enfants. L’opération se déroule sous le contrôle strict des autorités locales. Ces derniers seront mis en quarantaine pendant deux semaines et subiront des analyses et examens médicaux, conformément au protocole médical adopté par le ministère de la Santé”. La même source ajoute que “le deuxième groupe suivra dans les prochaines heures, et qui sera constitué de personnes âgées et de malades souffrant de pathologies chroniques, ainsi que de jeunes et adultes”.

L’opération se déroule sans réaction de l’Exécutif appelé à éclairer l’opinion nationale. Tout se fait dans une atmosphère de “grande discrétion” alors que rien n’oblige les responsables à faire preuve de mutisme en pareil cas.

Quoi qu’il en soit, force est de rappeler que le ministre de l’Intérieur s’était prononcé sur ce dossier en affirmant, le 29 avril, que son département travaillait “sur les procédures, pour un retour des Marocains bloqués à Sebta et à Melillia dans un avenir proche et œuvrons pour que ce retour s’effectue dans de bonnes conditions pour tous”.

Ainsi clos, le dossier de Melilla ouvrira-t-il la voie au rapatriement attendu des 28. 000 Marocains toujours bloqués dans diverses contrées? Gageons que là aussi, la discrétion dont font preuve les responsables sera de mise. Renforçant la conviction que se partagent les Marocains quant à l’absence de toute communication de crise officielle. Dommage!