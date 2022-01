Sauvegarde de Volubilis : Le coup de pouce US…

Cette opération portera sur la restauration et la préservation de panneaux de mosaïque qu’abrite Volubilis, provenant du site de l’ancienne ville Romaine de Banasa, tout en permettant, notamment, de former des artisans locaux à la restauration et à la préservation des mosaïques, l’objectif étant de créer des moyens de revenus durables dans la région.

Fruit d’une collaboration entre l’ambassade des États-Unis et l’Association Ifker pour l’Éducation à l’Environnement et au Développement durable, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce projet est financé par le biais du Fonds des Ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle, afin de restaurer et préserver les mosaïques historiques des 2ème et 3ème siècles à Volubilis, ce site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et l’un des sites touristiques les plus populaires au Maroc.

Ce projet, d’un coût global de 189.000 dollars US, est alimenté par un fonds spécial consacré à la célébration du vingtième anniversaire du Fonds des Ambassadeurs pour la préservation du patrimoine culturel, créé par le Congrès américain en 2001 pour préserver un large éventail de patrimoine culturel dans le monde entier.

S’exprimant à l’occasion, Mehdi Bensaid a relevé que le site touristique de Volubilis est « un exemple vivant du patrimoine matériel et immatériel du Royaume », et le gouvernement accorde un intérêt particulier à la protection et à la préservation du patrimoine culturel et historique national.Soulignant la nécessité de renforcer l’investissement dans le secteur culturel pour promouvoir le tourisme culturel et l’histoire du Royaume, le ministre a plaidé pour la valorisation du patrimoine national à travers des partenariats avec des établissements publics, les régions et les collectivités territoriales, outre des pays étrangers.

David Greene a, pour sa part, fait noter que ce projet est un exemple du partenariat continu entre le gouvernement de son pays et le gouvernement marocain, représenté par le ministère de la Jeunesse, de Culture et de la Communication, et la société civile de la région. Il tend à contribuer à la réhabilitation du patrimoine culturel, en particulier la magnifique et célèbre mosaïque du site de volubilis, a-t-il ajouté.

A noter que le projet s’appuiera sur le partenariat de l’association « Ifker » pour l’Éducation à l’Environnement et au Développement durable, avec l’institut « Getty Conservation Institute Mosaikon », basé en Californie, une initiative visant à améliorer la conservation, de la présentation et de la gestion des mosaïques dans la région méditerranéenne.