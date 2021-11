Sauvegarde des droits Palestiniens : Un engagement onusien de plus

La décision a été adoptée sur la base de la « recommandation du deuxième comité économique et financier avec une majorité de 157 voix contre Israël et 6 pays, tandis que 14 pays se sont abstenus de voter ».

Dans sa résolution, l’Assemblée générale a également affirmé les droits inaliénables du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, y compris la terre, l’eau et les ressources énergétiques.

La résolution indiquait que « la construction par les autorités d’occupation du mur d’apartheid et des colonies en Cisjordanie est une violation du droit international et prive le peuple palestinien de ses ressources naturelles ».

La résolution invitait le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à présenter à la prochaine session de l’Assemblée générale un rapport sur la mise en œuvre de cette résolution et l’effet cumulatif de l’exploitation par les autorités d’occupation des ressources naturelles des Palestiniens dans les territoires occupés.

Riyad Mansour, représentant permanent de l’Etat de Palestine, a réagi à ce vote en déclarant que « ce vote général en faveur de la résolution confirme une fois de plus le soutien de la communauté internationale aux pleins droits du peuple palestinien ».

A noter que Gilad Erdan, ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, avait auparavant déchiré une copie du rapport annuel du Conseil des droits de l’homme, sur la tribune de l’AG à New York, car elle condamne les crimes d’Israël commis contre les Palestiniens.