Sécurité routière : Vivo Energy Maroc en mode sensibilisation

Plusieurs milliers de vacanciers locaux et marocains résidant à l’étranger concernés par la 10ème édition de la campagne de sensibilisation de Vivo Energy Maroc qui renforce ainsi sa stratégie de sensibilisation à la sécurité routière en partenariat actif de la NARSA et ADM. « Nous sommes pleinement engagés dans la sensibilisation des citoyens à la sécurité routière. Un sujet au cœur des priorités de Vivo Energy Maroc et qui me tient à cœur personnellement. Nous adoptons une approche intégrale qui s’inscrit sur le long terme par une sensibilisation continue pour encourager à une plus grande responsabilité individuelle et collective. Nous pouvons et nous devons tous faire un effort individuel pour réduire les accidents en respectant les autres conducteurs sur la route ainsi que les règles de conduite. Nous sommes d’autant plus conscients de l’importance de l’enjeu que représente la période estivale qui coïncide cette année avec la période de l’Aïd Al Adha, connue pour être une période de très forte mobilité », a déclaré George Roberts, D.G de Vivo Energy Maroc.

Cinq journées de sensibilisation des automobilistes aux dangers de la route sont prévues à ces dates, réparties sur sept stations-service Shell situées sur des axes autoroutiers stratégiques qui connaissent un trafic important pendant la période estivale. L’objectif est de permettre à plus de 10 000 conducteurs de bénéficier de conseils pratiques, pour s’assurer d’une bonne conduite sur les routes et améliorer la sécurité de tous les usagers. Cette année, un nouveau cahier d’activités a été spécialement conçu pour la sensibilisation des plus jeunes au respect des règles de sécurité sur la route. De son côté Benaceur Boulaajoul, Directeur de la NARSA, a déclaré quant à lui que « cette période est particulièrement importante en vue du flux de trafic considérable que connaissent nos routes durant les départs en vacances, notamment avec l’arrivée des Marocains Résidants à l’Etranger et l’Eid Al Adha. Les actions programmées durant cette période estivale s’inscrivent dans le cadre de notre programme d’action de la période estivale ».

Pour sa part, Anouar Benazzouz, D.G d’ADM a souligné que cette dernière « érige la sécurité des déplacements sur autoroute en priorité absolue. Elle est omniprésente de la conception jusqu’à la réalisation de tous nos projets et dans tout plan de développement ou de modernisation des services offerts à l’usager. Le renforcement des partenariats et le travail en synergie avec l’ensemble des intervenants concernés fait partie des axes de notre stratégie en terme de sécurité, c’est pour cela que nous sommes ravis de participer aujourd’hui à la cérémonie de lancement de l’opération Vigilance Roulez Prudence portée par Vivo Energy Maroc et la NARSA au niveau de certaines aires de service du réseau autoroutier » .