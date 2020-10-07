Sélection nationale U20 en amical contre la Mauritanie: 26 joueurs sélectionnés 

Le sélectionneur national marocain convoqué 26 joueurs dont la majorité est issu de clubs étrangers .
La liste des joueurs U20 de la sélection marocaine :
1 MOURID TAHA (WAC)
2 LAGHZAL YOUSSEF (AMF)
3 ASMAMA MOHAMED (REDA AMF)
4 AOUJDAL YOUSSEF (AMF)
5 BOUSQAL HAMZA (AMF)
6 ESSAHEL MOHAMED AMINE (AMF)
7 GHARIB ACHRAF (SCCM)
8 HASBI WALID (FUS)
9 DROUICH ZAKARIA (RCA)
10 SOUBOUL MOHAMED (RCA)
11 FARAH ABDELLAH (RCA)
12 AL ACHBILI TAHA (RCA)
13 RAOUI OUSSAMA (FUS)
14 MAOUHOUB MEHDI (FUS)
15 GOURAD ISMAIL (MAT)
16 BARKAOUI MOHAMED MEHDI (KACM)
17 DARII HAMZA (DHJ)
18 CHAHIRI IBRAHIM (OCK)
19 TAHIF ADIL (FC LEGANES)
20 TAMIM ELIAS (BORUSSIA BERLIN)
21 LOUNE ALI (EINT FRANKFURT)
22 EL HILALI OMAR (ESP BARCELONE )
23 OUHATTI AYMANE (AMIENS)
24 ABAIDA HAITAM (MALAGA)
25 EL AMRANI OMAR (MALAGA)
26 CHADLI NASSIM (NIMES)