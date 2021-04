Sergey  Vershinin reçoit Lotfi Bouchaara à Moscou: Le Dossier saharien sur le tapis… 

Lors de cet entretien qui a eu lieu dans la capitale de la Fédération de Russie, «un échange de vues approfondi a eu lieu sur des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU, l’accent étant mis sur le règlement de la question du Sahara», un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Il a été souligné qu’une solution «juste et durable n’est possible que par des moyens politiques sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité». «L’importance de la nomination dans les plus brefs délais d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU et des progrès dans la reprise des négociations entre les parties a été notée», ajoute la même source, relevant «le rôle stabilisateur de la Minurso au Sahara».

Cette rencontre, rappelle-t-on, entre dans le cadre des contacts diplomatiques traditionnels qui interviennent à la veille des réunions programmées par l’ONU sur le dossier du Sahara. Elle aura certainement permis à la diplomatie marocaine de mettre en lumière les véritables agissements des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume qui s’inscrivent contre toute dynamique de paix.

Cela transparaît non seulement via les appels à la guerre ouverte « de libération » que les séparatistes lancent depuis quelques mois déjà, en les ponctuant de « communiqués » militaires « victorieux », mais aussi à travers les révélations faites autour du blocage de la nomination d’un émissaire du S.G de l’ONU sur le Sahara… L’Algérie qui assure depuis toujours n’être pas partie prenante au conflit opposant son veto à chaque fois qu’un candidat proposé se révèle insensible aux arguments mis en avant par les responsables algériens.

La diplomatie russe n’ignore certainement pas le moindre des détails dans ce dossier dont le règlement définitif traîne faute de consensus. Moscou négocie depuis des lustres, avec Rabat, la présence d’une flotte de pêche dans les eaux sahariennes marocaines. Et entretient des liens « forts » et « traditionnels » avec Alger dont l’armée est équipée, en majorité, en matériel russe. Au point de voir des délégations militaires russes multiplier les séjours à Alger pour évaluer l’opportunité d’un établissement à la base maritime de Mers El Kabir, site stratégique dans cette partie de la Méditerranée.