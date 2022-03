Service militaire : L’uniforme attire les femmes…

Selon les chiffres dévoilés lundi par Hassan Aghmari, représentant du ministre de l’Intérieur à la commission centrale de recensement relatif au service militaire, le nombre de jeunes ayant achevé les procédures de recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2022 s’est établi à 178.166 contre 133.820 en 2019.

Lors d’une réunion de ladite commission, H. Aghmar a souligné que le nombre de jeunes de sexe féminin qui se sont portées volontaires pour le service militaire a atteint 29.013, soit plus de 16% de l’ensemble des jeunes recensés, contre 13.614 en 2019 (10,17%).

Le nombre de jeunes, de sexe masculin et féminin, qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire s’est établi à 99.060, dont plus de 29% de sexe féminin, contre 66.990 en 2019, dont 20% de sexe féminin, a-t-il fait savoir.

A cette occasion, H. Aghmar a rappelé que les commissions provinciales chargées de statuer sur les demandes d’exemption du service militaire se sont réunies du 16 au 22 février 2022.

Le comité central des statistiques relatif au service militaire s’est réuni, lundi à Rabat, pour fixer les critères qui seront retenus pour extraire les noms des jeunes hommes et femmes appelés à effectuer le service militaire, à partir de la base de données des statistiques liées au service militaire.

Ainsi, à la lumière des critères fixés par le comité central susmentionné, des listes seront extraites contenant les noms du nombre requis de conscrits pour former le prochain régiment, en tenant compte de la classification et des grades nécessaires à sa formation tels que déterminés par les autorités militaires compétentes. Ces listes seront référées aux autorités susmentionnées, afin d’engager les procédures relatives à la convocation des conscrits et à leur intégration au service militaire à la date prévue, explique-t-on.