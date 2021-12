Service militaire obligatoire : Un recensement démarre le 13 décembre

Cette décision intervient «en application des hautes instructions du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales, concernant la prise des mesures nécessaires pour intégrer la prochaine promotion au service militaire, et dans le contexte de préparer le processus de recensement», ajoute le communiqué.

Ainsi, le Comité central présidé par le président de la Cour de Cassation, lors de sa réunion tenue jeudi, conformément aux dispositions de la loi n°44.18 relative au service militaire et aux décrets de sa mise en œuvre, une liste de personnes invitées à remplir le formulaire de recensement, en tenant compte du principe d’égalité entre les citoyens et en assurant un équilibre entre les parties, a été établie. Le ministre appelle, dans ce sens, les jeunes qui recevront des autorités administratives locales leur déclaration de recensement, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire d’un membre de leur famille, à remplir le formulaire via le site tajnid.ma, à compter de la date du début du processus de recensement, soit le 13 décembre.

Le ministre de l’Intérieur informe également tous les jeunes qui remplissent la condition d’âge mentionnée qu’ils peuvent, à compter de la date du début du processus de recensement, vérifier, via le même site Internet, si leur nom figure ou non sur les listes. De plus, les jeunes hommes et femmes qui n’ont pas été sommés de remplir le formulaire de recensement, et qui souhaitent effectuer leur service militaire, peuvent eux-aussi remplir, à partir du 13 décembre, le formulaire de recensement. Cette mesure concerne également les Marocains résidant à l’étranger, souhaitant effectuer leur service militaire et inscrits sur les registres consulaires, conclut le communiqué.