Seuls 5% des internautes arabes pour la normalisation, s’alarment les Israéliens

Le rapport de neuf pages, basé sur une enquête commandée par le ministère des Affaires stratégiques, rapporte que 81 % des messages des internautes à ce sujet sont « négatifs ». 8 % sont « très négatifs », et seulement 5 % d’entre eux seraient positifs.

L’enquête, menée entre la mi-août et la mi-septembre, avance que près de la moitié des commentaires sur l’accord Israël-Emirats publiés dans le monde arabes, soit 45 %, le décrivaient comme une « trahison », 27 % des utilisateurs déploreraient « l’interaction avec les sionistes », 10 % y voient de « l’hypocrisie » et 5 % perçoivent cet accord comme une capitulation d’Abou Dhabi face aux intérêts américains.

A contrario, « les arguments en faveur de la normalisation, qui sont minoritaires, ont mis en lumière les avantages de l’accord dans le domaine de la sécurité (61 %), faisabilité économique (33 %) et la ‘validation’ d’une situation existant de facto (6 %) », a indiqué le ministère israélien dans un communiqué.

Orit Farkash-Hacohen, issue du parti Kakhol lavan et ministre sortante des Affaires stratégiques, a indiqué que les résultats de l’enquête témoignaient d’une « tentative organisée de créer un discours négatif contre les accords par le camp anti-paix dans le monde arabe. Nous soutenons l’idée que le dialogue et les partenariats – plutôt que les boycotts – sont les moyens qui permettront de parvenir à la paix avec nos voisins ».

L’entité sioniste ne désarme pas pour autant. « Etant donné l’importance cruciale du processus de normalisation pour le futur du Moyen-Orient et à la lumière du discours de haine contre nos récents partenariats dans le Golfe, nous continuerons à promouvoir un état d’esprit positif en arabe qui mettra en avant les avantages à la paix, tout en remettant en cause le discours négatif », assure le ministère israélien. Lequel souligne que la plupart des utilisateurs arabes des réseaux sociaux favorables à la normalisation avec Israël proviennent d’Irak. Ils ont ouvertement formulé l’espoir que leur propre pays emboîterait le pas aux Emirats. Alors que « les principaux opposants à la normalisation s’avéraient être des comptes associés au Hezbollah, au Hamas et à l’Autorité palestinienne, ainsi qu’à des ONG palestiniennes qui promeuvent la délégitimation d’Israël » précise la même source.

Les hashtags #NormalizationIsTreason (la normalisation est une trahison) et #BahrainisAgainstNormalization (Bahreinis contre la normalisation) ont été exposés à plus de 100 millions de comptes, a précisé le ministère. L’utilisation de ces hashtags était une « campagne coordonnée menée pour produire un semblant d’opposition généralisée dans le monde arabe aux accords dans un effort pour dissuader plus de pays d’embrasser des liens plus chaleureux avec Israël ».

En réaction, le ministère a recommandé le lancement d’une cyber-campagne pour « changer la perception d’Israël en mettant l’accent sur le monde arabe », qui « proposerait une information plus équilibrée et fiable, notamment dans le contexte de la délégitimation d’Israël ».

Le 13 août dernier, les Emirats arabes unis ont annoncé, à la surprise générale, avoir accepté de normaliser leurs relations avec Israël en échange de la suspension des plans d’annexion unilatéraux par Israël de pans de Cisjordanie. De hauts fonctionnaires émiratis ont souligné que cette initiative bénéficiait d’un grand soutien au sein de la population du pays, allant même jusqu’à dire qu’ils étaient « enthousiastes » à l’idée de la paix avec Israël. L’accord de paix EAU-Israël a été signé le 15 septembre à la Maison Blanche.

Bahreïn, petit confetti insulaire traditionnellement proche des Émirats arabes unis, mais inféodé à l’Arabie, a également annoncé qu’il normaliserait ses liens avec Israël. Décision qui a engendré des critiques publiques véhémentes parmi les Bahreinis.