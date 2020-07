Silence, on reconfine ! 

Une annonce qui a pris de court les citoyens qui, dans le désordre, se sont lancés sur les routes pour tenter d’échapper à la dure loi du confinement. Embouteillages et accidents de la circulation, mortels dans bien des cas, ont défrayé la chronique des heures précédant le deadline dudit reconfinement. Autant que les chiffres abstraits qui confirment l’avancée de la pandémie dans le pays avec pas moins de 633 nouveaux cas enregistrés dans le pays entre samedi et dimanche, un triste bilan qui s’ajoute au record réalisé la veille, soit plus de 800 contaminations.

«Le virus est toujours présent et attend la moindre occasion de se propager davantage», a fait valoir, le 25 juillet, le ministre de la Santé. Et son avertissement faisait écho à la recrudescence de la pandémie qui intervient quelques jours seulement avant l’Aïd Al Adha (31 juillet).

K. Aït Taleb a ainsi de nouveau appelé les Marocains à faire preuve de maturité et de responsabilité pendant cette fête religieuse, et à éviter les visites inutiles et les contacts physiques lors des réunions de famille.

La barre des 20.000 cas dépassée !

Avec le nouveau bilan des contaminations établi dimanche dernier, la barre des cas confirmés s’est établie à 20.278 dans le pays, avec un total décès de 313 (+8) et 16.438 rémissions (+156). Cela fait augmenter le nombre de cas toujours actifs à 3. 527 2042 (+469 sur 24h, +1485 en une semaine).

«Nous atteignons ainsi 56 infections pour chaque 100 000 habitants, avec 4 infections pour 100 000 habitants lors des dernières 48 heures», a annoncé Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien.

156 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 16 438 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de rémission de 81%.

De plus, huit (8) décès sont à déplorer entre hier et aujourd’hui. Le nombre total de morts à cause de la Covid-19 atteint 313. «Ces décès ont été enregistrés à Tanger (4 décès), Marrakech (2), Casablanca (1) et Sidi Kacem (1)», a-t-il expliqué.

Le Maroc compte désormais 3 527 cas actifs sous traitement (10 Marocains pour chaque 100 000 habitants), la plupart dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 366), Casablanca-Settat (929), Fès-Meknès (652) et Marrakech-Safi (257). Précisant que 57 cas seraient dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques, dont 7 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (20), Marrakech-Safi (18), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (11), Fès-Meknès (6) et Rabat-Salé-Kénitra (2).

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, la région Casablanca-Settat arrive en tête avec 222 nouveaux cas ( 168 à Berrechid, 48 à Casablanca, 4 à Benslimane et 2 à Mohammedia), suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 137 cas (119 à Tanger, 5 à Larache, 4 à Tétouan, 4 à Al Hoceima, 3 à Al Fahs Anjra et 2 à M’diq-Fnideq), Fès-Meknès avec 132 nouveaux cas ( 111 à Fès, 16 à Moulay Yacoub et 5 à Sefrou), Marrakech-Safi avec 70 cas (66 à Marrakech et 4 à Safi)…

Seules les régions sahariennes du royaume, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab n’ont enregistré aucun nouveau cas entre hier et aujourd’hui.

Avec la hausse spectaculaire du nombre de cas dans la ville de Tétouan, les autorités sanitaires ont réactivé le transfert des cas asymptomatiques vers l’hôpital de campagne de Benslimane. En effet, le nombre de cas a triplé à Tanger pour dépasser la barre des 1200 contaminés. Un groupe de malades en situation critique ont été pour leur part transférés vers l’hôpital de Saniat Rmel à Tétouan afin de soulager la forte pression à laquelle est soumis le centre Mohamed VI à Tanger, réservé aux cas de Covid-19.

Pour rappel, à l’approche des 20 000 cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus, les autorités publiques avaient rendu obligatoire le port du masque pour toute personne lors de ses déplacements en dehors du domicile. Une décision qui intervient «dans le but de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de précaution et de prévention contre le coronavirus afin d’endiguer sa propagation, et suite au relâchement de certains individus face au respect des mesures obligatoires fixées à cet effet». Ainsi, toute personne qui enfreindrait cette disposition est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende comprise entre 300 et 1 300 dirhams, ou l’une des deux peines.