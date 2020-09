Sit-in à Rabat contre toute normalisation avec Israël 

Dans un communiqué publié mercredi, les militants qualifient ces traités conclus avec Israël d’«accords de la trahison». La même source explique que l’organisation de ce sit-in s’inscrit dans le cadre de «la résistance du peuple marocain contre toutes les tentatives de liquider la question palestinienne par la normalisation, ainsi que contre la pénétration sioniste dans la structure de décision politique arabe et des tissus sociaux des peuples de la nation». Le communiqué réaffirme «la place de la question palestinienne pour le peuple marocain et qui reste toujours une question nationale.»

Les militants appellent «tous les acteurs politiques, syndicaux et de la société civile et l’ensemble du peuple marocain à se joindre à ce sit-in, tout en respectant les mesures préventives en vigueur».

Parmi les signataires de cet appel figurent le Mouvement Unité et réforme (MUR), le Groupe d’action nationale pour la Palestine, l’Association marocaine de soutien aux causes de la nation, la Coalition marocaine pour les instances des droits de l’Homme, l’Observatoire amazigh des droits et libertés ainsi que l’Association marocaine des droits humains.

Mais force est de souligner que nombre de formations politiques, essentiellement progressistes, ont dénoncé le processus de normalisation israélo-arabe parrainé par les Américains. Le PSU a hissé le drapeu palestinien à l’entrée de son siège, à Casablanca, en signe de solidarité avec le peuple palestinien, victime du «Deal du siècle» qui cherche à tout donner à l’entité sioniste au grand dam des Palestiniens.

Cette mobilisation intervient aussi après que des informations aient circulé ces derniers temps sur un probable «dégel» des relations entre Rabat et Tel-Aviv, sous pression US. Pour le moment, il est opportun de souligner que la diplomatie marocaine s’est contentée de démentir une quelconque ouverture du ciel marocain pour la compagnie israélienne.