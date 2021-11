Situation humanitaire dramatique en Afghanistan : La rougeole risque de faire des ravages, alerte l’OMS

L’épidémie est d’autant plus inquiétante que l’insécurité alimentaire et la malnutrition font rage dans le pays, a relevé l’OMS. « Pour des enfants souffrant de malnutrition, la rougeole est une condamnation à mort », a déclaré Margaret Harris, porte-parole de l’OMS par liaison vidéo depuis Kaboul, soulignant la nécessité d’améliorer rapidement la surveillance sanitaire dans le pays. « Une épidémie de rougeole est en cours », a-t-elle souligné. « Nous voyons de nouveaux cas tous les jours ».

Depuis le début de l’année, plus de 24.000 cas de cette maladie hautement contagieuse ont été diagnostiqués en Afghanistan, dont 2.397 cas confirmés par des tests en laboratoire. « Nous avons eu malheureusement 87 morts », a ajouté M. Harris. « Nous en verrons beaucoup plus si nous n’agissons pas rapidement », a-t-elle alerté.

Les Nations unies ont mis en garde à plusieurs reprises sur la crise humanitaire majeure qui menace l’Afghanistan, plus de la moitié de la population souffrant de pénuries « aiguës » de produits alimentaires.

M. Harris a rappelé vendredi que plus de trois millions d’enfants de moins de cinq ans risquaient de souffrir de malnutrition dans le pays d’ici la fin de l’année. Plus d’un million d’entre eux pourraient en mourir, selon ces estimations.