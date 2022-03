SMIT : La mission de pilotage et de coordination du programme « FORSA » dans ses cordes

Riche d’une expérience dans le domaine de gestion de programmes de développement, la SMIT assurera, en 2022, la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du programme FORSA qui vise la promotion de l’entreprenariat, à travers le soutien financier, la formation et l’accompagnement, indique un communiqué de la SMIT ayant sanctionné les travaux de son conseil d’administration tenu, lundi, sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Lors de cette réunion marquée par l’arrêté des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, la ministre a rappelé que la SMIT, en tant qu’outil d’ingénierie de l’État, adopte aujourd’hui un nouveau modèle de gestion visant à améliorer l’efficacité de son intervention, et ce à travers la création d’une plateforme digitale susceptible d’ajouter un trait immatériel à ses activités et élargir le périmètre de son intervention, fait savoir le communiqué.

F. Ammor a indiqué que ceci se fera en accompagnant la transformation et la promotion de la création de très petites et moyennes entreprises (TPME) touristiques, en plus de la gestion des incitations en faveur de la dynamisation de l’investissement touristique public ou privé, ayant permis à la SMIT d’adhérer pleinement au plan de relance du secteur touristique. Au terme de l’année 2021, la SMIT a réalisé un résultat net positif, ajoute le communiqué, notant que cette année a été marquée par la poursuite des efforts d’optimisation des dépenses et la mobilisation de nouveaux financements, pour développer le produit touristique, en plus de la planification maitrisée des mesures de renforcement de l’investissement touristique.

S’agissant de l’année 2022, année de reprise de l’activité touristique, la SMIT s’est fortement mobilisée pour accompagner la mise en œuvre du plan d’urgence du soutien de la relance du secteur du tourisme, fortement impacté par les répercussions de la pandémie et ce, en assurant la mise en œuvre opérationnelle de plusieurs mécanismes en cours d’exécution.

Dans le cadre de son rôle de renforcement de l’investissement, la SMIT poursuivra également en 2022 l’accompagnement du développement de nouveaux projets à forte valeur ajoutée, et interviendra en partenariat avec les Conseils régionaux pour une véritable relance de l’investissement touristique.