SNMP, un syndicat de presse de plus… 

Abdelhadi Naji, secrétaire général du Syndicat national des médias et de presse (SNMP), affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), a affirmé, jeudi à Casablanca, que la création de cette organisation vise à permettre aux jeunes professionnels et aux compétences d’accéder à la responsabilité, dans une démarche d’alternance organisationnelle.

Au cours d’une rencontre avec la presse pour présenter les motivations ayant conduit à la naissance du SNMP, actée le 12 décembre dernier, A. Naji a indiqué que le nouveau syndicat veut insuffler un nouveau souffle à l’action syndicale et enrichir la scène médiatique, qui fait face à des mutations technologiques majeures, notamment l’émergence d’une presse numérique alternative.

A. Naji a fait savoir que plusieurs sites électroniques et journaux papier ont rejoint le SNMP et comptent mettre en place des antennes dans les douze régions du pays. Le syndicat s’est, également, assigné comme entre autres objectifs d’accompagner ceux rencontrant des difficultés à s’adapter sur le plan professionnel, de faciliter l’accès à la culture, au savoir et à la technologie au profit des jeunes. A cet effet, l’accent sera mis sur l’intérêt de la formation continue, qui constituera un volet important de l’action du SNMP.