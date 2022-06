Société générale Maroc : Le plan stratégique baptisé « Jossour 25 » lancé

Capitalisant sur les enseignements post-crise, Société Générale mène des inflexions majeures pour répondre aux nouveaux usages des clients et aux besoins d’une nouvelle génération qui souhaite avoir une proposition de valeur bancaire différente, indique la banque dans un communiqué. Ce plan s’inscrit également dans les orientations et la raison d’être du Groupe : « Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes».

Il s’agit d’un engagement ferme qui se traduit par de nouvelles ambitions autour de 4 axes majeurs, notamment donner aux clients le choix entre deux modèles relationnels soit un modèle omnicanal autour de banquiers experts mis à disposition pour chaque segment de clientèle ou bien un modèle distant et full-digital sous la marque SoGé avec des expériences client simplifiées. Grâce à la mutualisation de sa plateforme, SoGé revendique le positionnement de la banque la moins chère sur le marché. Les autres axes consistent à transformer le groupe en acteur technologique agile et orienté client, agir pour la société et l’environnement à travers des investissements ciblés et des réalisations concrètes et renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme technologique du Groupe pour l’Afrique.

Cette dynamique est notamment matérialisée par l’industrialisation du nouveau Modèle Relationnel Retail grâce au développement d’Agences Relationnelles qui constitueront 75 % du réseau à horizon 2025 avec plusieurs typologies innovantes d’agences spécialisées par segments et les « Agences sans caisse ». Ce dispositif est accompagné par l’accélération de la mise en place des outils Self Care clients (ELS, Applications, Accès Transactionnel « open » dans l’ensemble des agences…) et par une intensification relationnelle grâce à l’expertise des Conseillers Spécialisés dont le nombre sera multiplié par 5 à horizon 2025.

En outre, la Société Générale Maroc a lancé SoGé Ado, première offre destinée aux jeunes de 12 à 18 ans et à leurs parents. SoGé continue ainsi de représenter une véritable innovation sur le marché bancaire marocain. Nouveau modèle relationnel full-distant et sécurisé, SoGé étoffe sans cesse son offre de services pour mieux répondre aux besoins d’une clientèle plurielle, que ce soit en matière d’autonomisation, de proximité relationnelle et de qualité de service. Avec ce dispositif, SoGé, participe à la démarche d’inclusion financière et économique au Maroc.

L’offre SoGé Ado met ainsi à la disposition des jeunes de 12 à 18 ans, sous la supervision des parents, une proposition de valeur complète de services bancaires et extra-bancaires fluides et simples, pour les assister au quotidien dans la gestion de leur budget et le développement de leur autonomie financière. L’engagement continu du Groupe pour un développement profitable et durable en faveur d’une économie plus inclusive place la Responsabilité Sociétale et Environnementale en tant qu’axe stratégique transverse. Les engagements de Société Générale Maroc en matière de RSE, viennent en continuité de ceux du Groupe qui déploie une stratégie volontariste et responsable autour de deux priorités pour répondre à l’urgence climatique, à savoir accompagner ses clients dans leur transition énergétique et réduire progressivement ses activités liées aux énergies les plus carbonées.

Par ailleurs, Société Générale Maroc accélère ses engagements en faveur de la transition énergétique en consolidant son partenariat avec la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le Fonds Vert pour le Climat (GCF) en lançant une nouvelle ligne de crédit de 25 millions d’euros, destinée au renforcement des investissements verts dans le Royaume. En reconnaissance des réalisations probantes enregistrées par la Banque lors du déploiement de la « Green Value Chain » au Maroc, la BERD a récemment décerné à Société Générale Maroc le « Financial Intermediaries Gold Award », et ce lors des « EBRD Sustainability Awards 2022 » tenus à Marrakech en marge du 31ème meeting annuel de la BERD, en mai 2022. Le positionnement renforcé du Maroc en tant que plateforme technologique pour le Groupe en Afrique. En plus des filiales spécialisées, le dispositif du groupe au Maroc compte notamment près de 1.000 ingénieurs répartis entre les activités architecture et SI et les services liés aux activités des marchés de la banque de financement (SGABS et SGATS).

En parallèle, et pour accompagner cette vocation du « Servicing », Société Générale lance le projet de construction d’un deuxième siège, le « Campus Société Générale », en plein cœur de Casa Finance City. Ce complexe immobilier, pouvant accueillir 2.000 personnes, est ainsi destiné à regrouper les pôles technologiques du Groupe au Maroc, les filiales spécialisées et la banque d’investissement. Modèle d’exemplarité en matière de construction éco-responsable, le nouveau Campus confirme l’ambition du Groupe Société Générale ainsi que son ancrage au Maroc et en Afrique.

Par ailleurs, tout au long de son déploiement, le plan « Avenir 19-21 » a permis d’établir les fondamentaux d’une transformation durable qui a initié l’évolution du modèle bancaire de Société Générale Maroc, mettant en avant l’innovation et l’excellence opérationnelle en tant que leviers de croissance favorisant l’émergence de nouvelles expériences-clients à forte valeur ajoutée. Forte de ces réalisations, Société Générale Maroc s’inscrit dans un nouveau plan stratégique ambitieux dans la continuité des chantiers préalablement entamés, capitalisant sur les enseignements post-crise afin de mener des inflexions majeures à ses nouveaux modèles relationnel et opérationnel.