Sofac et Badeel s’allient pour la mobilité intelligente

En donnant le coup d’envoi à la commercialisation de ses offres de LLD en octobre 2019, Badeel avait déjà innové dans le secteur de la LLD en proposant pour la première fois au Maroc la possibilité de profiter de ce mode d’accès à l’automobile autant pour les entreprises, professions libérales, que pour les particuliers qui, jusqu’à cette date ne pouvaient pas contracter de véhicule en LLD, fait savoir la même source.

Il s’agit également, du renouvellement de véhicule tous les 15, 16 ou 18 mois selon la durée du contrat ainsi que la généralisation de la mensualité « tout-compris » et du « service premium » à tous ses clients, poursuit le communiqué. Depuis, Badeel a étendu son offre, en permettant aux entreprises et aux particuliers, qui disposent respectivement d’un parc automobile ou d’un véhicule éligible, de profiter du « service premium » en délégant la gestion de leurs parc / véhicule à Badeel, à travers les services de mobilité Optimiz et Hany, outre en offrant des véhicules en second lease à ses clients et en développant une marque commerciale de vente de véhicules d’occasion.

A travers cette alliance, Sofac et Badeel consolideront ainsi leur partenariat opérationnel et peuvent mettre davantage en synergie leurs savoir-faire et leurs réseaux pour proposer une mobilité toujours plus intelligente aux conducteurs, précisent les deux parties. L’un des premiers chantiers fruit de cette alliance et qui pourrait voir le jour peut concerner le financement à crédit des véhicules d’occasion proposés par Badeel via sa marque Ocazee.

Crée en 1947 avec pour vocation le financement des crédits à la consommation et le leasing, Sofac est un organisme de crédit, dont le capital de la société qui s’élève à 193,20 millions de dirhams (MDH) est détenu par CIH Bank (66,30%) et Barid Al Maghrib (33,55%). Badeel est quant à lui, un opérateur de LLD et de services de mobilité né en 2018 qui a lancé officiellement la commercialisation de son offre le 15 octobre 2019. Dotée d’un capital de 16 MDH détenu par des particuliers marocains, Badeel propose la LLD nouvelle génération à tous les publics et développe de nouveaux services de mobilité.