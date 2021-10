Solar Challenge : Le raid reliera Merzouga à Agadir

La course se fera sans moyens de navigations et inclura deux bivouacs dans le désert marocain, signale Classic Events, organisateur de la course. Selon le calendrier des organisateurs, les essais pourront commencer à partir du 8 octobre jusqu’au 22, avant deux jours d’inspection des véhicules pour un départ de la course le 25 octobre et une arrivée le 29.

Aux normes Bridgestone World Solar Challenge, les voitures seront réparties en deux classes avec des critères différents pour déterminer le grand gagnant. Dans la classe challenger, qui concerne les véhicules construits pour l’endurance et une gestion optimale de l’énergie, le gagnant sera déterminé au temps. Pour la classe des cruisers, créées pour proposer des moyens de transports pratiques et durables, la victoire sera attribuée par des juges sur des critères de performance et de design.

La première compétition sur route solaire remonte à 1982, avant d’évoluer en différents évènements distincts. Le Maroc a été spécifiquement choisi pour cette édition compte tenu de la bonne exposition solaire, mais aussi, selon les organisateurs, les facilités du pays pour organiser la course et offrir les aides nécessaires.