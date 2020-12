Solidaire de M. Ziane, la LMDDH interpelle le CNPM

Le communiqué de presse qui a sanctionné la réunion du bureau central de la Ligue réuni mardi, exprime la solidarité de l’ONG avec l’avocat Mohamed Ziane, qui «a récemment été victime d’une campagne de dénigrement ayant affecté son honneur et l’honneur de son client», indique-t-elle.

La Ligue dénonce aussi «la collusion flagrante et la neutralité négative» de certains appareils de l’Etat «censés ouvrir des enquêtes immédiates sur les circonstances du tournage des vidéos ou leur fabrication et leur fuite dans ces médias spécialisés dans la diffamation».

Pour la LMDDH, le Conseil national de la presse doit notamment «activer la sanction de refus de la carte professionnelle à l’encontre de ces sites et journaux». L’ONG a également invité le Parquet général à «se conformer aux exigences du Code de la presse et de l’édition, car il s’agit d’un organe chargé de superviser la mise en œuvre de la politique pénale».

Par ailleurs, le Parti marocain libéral a exprimé jeudi sa solidarité avec son secrétaire général, Me M. Ziane, après la publication des photos et autres vidéos d’ordre privé de l’avocat , vite relayées par ChoufTV. Des articles et des images considérés comme «touchant la vie personnelle des citoyens et la crédibilité des institutions», assure le parti qui a réclamé la «dissolution de la DGST».