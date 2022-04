Solidarité avec la Palestine : La Jemaa dénonce l’interdiction du « Forum Al-Qods » à Kenitra

L’instance dénonce à la fois une décision «ayant dépassé toutes les limites» et l’ «arrestation de 24 étudiants (…) avant de les relâcher ensuite». Le «Forum Al Qods» se poursuit par visioconférence, annonce le site de la Jamaa.

La fermeture provisoire de l’université Ibn Tofaïl a été également pointée du doigt par le président d’Attajdid Attolabi, le bras estudiantin du PJD. «C’est l’absurde dans sa plus abjecte et dégradante normalisation pour servir l’agenda sioniste avec des méthodes tordues et des décisions erronées», a dénoncé Mustapha Alaoui, dans une déclaration au site du PJD.

De son côté, le Mouvement Unicité et Réforme (MUR) s’est contenté de relayer l’information de la suspension des cours à l’université de Kenitra sans émettre de commentaire. La section du MUR à Rabat annonce l’organisation, le 17 avril, d’une conférence sur «les développement de la cause palestinienne à la lumière de la normalisation», avec notamment la participation d’Ossama Hamdane, un dirigeant du mouvement palestinien Hamas, et des anciens députés du PJD, Abdelaziz Aftati et Abou Zayd El Mokrie El Idrissi.

Pour rappel, le PJD a été écarté du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec Israël, largement dominé par Al Adl wal Ihsane et des groupes d’extrême gauche.