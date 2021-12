Solidarité avec le peuple palestinien : Le Hamas appelle les parlements arabes à plus d’actions

K. al-Hayya, a appelé les parlements arabes et islamiques à empêcher le processus de normalisation de s’incruster et à promulguer des décisions et des lois qui empêchent et criminalisent la normalisation. Il a souligné que « la loi britannique injuste qualifiant le Hamas comme une organisation terroriste ne vise pas seulement le Hamas, mais elle est une agression contre notre peuple pour le faire plier et isoler la légitime résistance contre cette occupation ».

Il a invité « les parlements à affronter les plans de l’occupation à al-Qods et à Al-Aqsa qui se sont manifestés par le déplacement et la judaïsation », soulignant que « l’occupation a récemment établi un programme pour visiter les écoles à Al-Aqsa , ce qui signifie que des centaines de milliers de personnes oublieront Al-Aqsa tous les jours ».

K. Al-Hayya a appelé à des « efforts sérieux pour soutenir al-Qods et Al-Aqsa, et à toutes les formes de soutien matériel et moral, pour protéger les habitants d’al-Qods des campagnes de déplacement forcé qui ont lieu à Sheikh Jarrah et Batn Al-Hawa et d’autres ». Les parlements arabes et islamiques doivent « tendre la main à Gaza et à travailler pour mettre fin à son siège par la loi et l’action », a-t-il souligné tout en sensibilisant « les députés à la visiter et à constater l’étendue des destructions causées par l’occupation dans la bande de Gaza ».

Solidarité juive à New York

Pendant deux jours, une conférence des parlementaires pour Al-Qods en Turquie discutera d’un certain nombre de questions sur les développements de la cause palestinienne, avec la participation de plus de 100 députés des parlements des pays arabes, islamiques et internationaux, et personnalités officielles de la Turquie. Les séances de travail discuteront des liens régionaux et du rôle des comités palestiniens dans le soutien à la cause palestinienne, en plus de la tenue d’un symposium sur les développements de la cause palestinienne concernant le siège de Gaza et la guerre contre celle-ci.

Il y a lieu de signaler qu’au-delà de l’Atlantique, des dizaines de Juifs de l’organisation juive antisioniste Neturei Karta se sont rassemblés lundi devant le siège des Nations Unies à New York, pour célébrer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Les manifestants juifs haredim ultra-orthodoxes ont brandi des banderoles avec des slogans hostiles au sionisme et des drapeaux palestiniens et scandé des slogans contre « Israël » et soutenant la Palestine.