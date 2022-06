Sommet des Brics à Pékin : L’autre monde en marche

Rendez-vous a été pris à Dioyutai, résidence des dirigeants étrangers à Pékin ; devant accueillir le sommet des Brics. Selon le Conseil chinois pour la promotion des échanges internationaux (CCPIT), 1 000 participants doivent assister, en ligne ou en présence, aux cinq séminaires prévus pendant l’événement : réforme du système multilatéral, reprise économique, partage des technologies, lutte contre les épidémies, développement durable, avec en toile de fond cette question de la sortie de crise.

« Les gens s’inquiètent de voir l’économie mondiale tomber dans le bourbier des crises », a soutenu le Président chinois dans son discours préliminaire. Les Brics, comme moyen de relancer l’économie mondiale, est le leitmotive nourri ici alors que la Chine et surtout la Russie veulent opposer une contre-narration « positive » aux sanctions du G7, voir un autre modèle à proposer aux pays en développement que celui des États-Unis et de leur « petite clique », selon les termes employés par la diplomatie chinoise.

Moscou a déployé les grands moyens en termes de communication. La plupart des points d’informations affichés sur le site des Brics jeudi concernent des projets sino-russes, dont l’effort conjoint de préservation du tigre de Sibérie et de son environnement, l’extension de la ligne ferroviaire Chine-Russie, etc.

« Les touristes des pays des Brics ont représentés 65% des arrivées en Afrique du Sud en 2018 », a indiqué pour sa part Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain insiste sur la « coopération en matière de sécurité alimentaire […] alors que les inquiétudes grandissent à la suite du Covid-19, au conflit en Ukraine et aux effets croissants du changement climatique. »

Les ministres de l’Agriculture des Brics ont adopté une stratégie sur le sujet le mois dernier. Dans le contexte des pénuries alimentaires liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, d’autres voudraient rejoindre le club. L’Égypte, les Émirats arabes unis et d’autres pays ont annoncé leur participation au sommet.

Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a ressorti l’idée d’ « un élargissement à des pays comme l’Argentine ou le Pakistan. La Chine a invité le Kazakhstan, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Égypte, l’Indonésie, le Nigeria, le Sénégal, les Émirats arabes unis et la Thaïlande à rejoindre le dialogue Brics », indique sur Twitter le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies.

Vladimir Poutine a prôné, mercredi 22 juin, un renforcement des liens entre pays des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) sur fond de sanctions occidentales sans précédent frappant l’économie russe en raison du conflit ukrainien. « Les partenaires occidentaux négligent les principes de base de l’économie de marché, du libre-échange et de l’inviolabilité de la propriété privée. Ils poursuivent des politiques macroéconomiques essentiellement irresponsables. Parallèlement, de nouvelles sanctions à motivation politique sont constamment introduites. Il y a une rupture volontaire des liens de coopération. Les chaînes de transport et de logistique s’effondrent. Tout cela est contraire au bon sens et à la logique économique la plus élémentaire, et se fait au détriment des intérêts commerciaux mondiaux, et affecte négativement le bien-être de la population dans pratiquement tous les pays », estime le président russe.

« Nous avons activé nos contacts avec les entreprises des pays Brics. Des négociations sont en cours pour ouvrir des chaînes de magasins indiens en Russie, pour augmenter la part des voitures, des équipements et des machines chinoises sur notre marché. La présence russe dans ces pays s’étend également. Les volumes de livraisons de pétrole russe à la Chine et à l’Inde augmentent sensiblement. La coopération dans le domaine de l’agriculture se développe. La Russie exporte dans leur direction des volumes importants d’engrais », a encore fait valoir le maitre du Kremlin.