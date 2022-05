Sondage en Israël : Les Israéliens partagés entre inquiétude et pessimisme

Au terme d’une enquête menée par le mouvement Penima, qui travaille sur la question de « résoudre la crise de polarisation de la société israélienne », le rapport a révélé que « les Israéliens sont préoccupés par plusieurs problèmes auxquels est confrontée leur société », au premier rang desquels « la fracture sociale, la vie chère et la menace iranienne ».

Le rapport indique qu’ « un tiers des Israéliens affirment que le gouvernement ne fournit pas de traitement approprié aux familles endeuillées », expliquant qu’ « environ 35% des Israéliens estiment que le gouvernement ne leur fournit pas un traitement approprié, dont 68% des jeunes jusqu’à à l’âge de 29 ans, contre seulement 19% parmi la classe moyenne des Israéliens de plus de 65 ans. »

Le sondage a montré que « 40% des Israéliens ne sont pas optimistes quant à l’avenir d’Israël », et surtout « les jeunes en particulier ne sont pas optimistes ». Et spécifié que « les problèmes qui inquiètent les Israéliens qui selon eux, nécessitent un traitement urgent, sont la fracture sociale (41 %), le coût de la vie (25 %), la menace iranienne (12 %) et le règlement politique avec les Palestiniens (12 %). Ces chiffres changent selon la localisation géographique des sites d’implantation, puisqu’il a été constaté que « les habitants de Tel-Aviv sont plus préoccupés par le coût de la vie (43 %), tandis que les habitants d’al-Qods le sont plus par la fracture sociale (42% ). »

Autre aspect inquiétant, le sondage a montré qu’« environ 33 % des Israéliens ont envisagé l’immigration (inverse) d’Israël au cours de l’année écoulée, 66 % d’entre eux ont moins de 24 ans et environ 53 % ont atteint l’âge de 34. » Il a ajouté que « la raison de vouloir émigrer d’Israël est d’abord le coût de la vie (40%), puis la situation sécuritaire (22%), et la fracture sociale (18%). »

Dans un contexte annexe, Avigdor Kahalani, ancien ministre de la Sécurité intérieure de l’occupation israélienne, a souligné samedi 30 avril qu’il « craint pour le sort d’Israël de la génération suivante », ajoutant que « les problèmes internes le détruiraient ». Les médias israéliens ont rapporté dernièrement que « la vague actuelle d’opérations en Palestine occupée est le fruit de l’opération bataille de l’Epée d’al-Qods , qui a modifié la portée géopolitique du Hamas et sa victoire au niveau de la conscience ».

Alon Abitar, ancien conseiller du Coordonnateur des activités gouvernementales dans les Territoires palestiniens, a déclaré que « Si nous évaluons la vague de violence actuelle, nul doute que ses graines ont été semées dans l’opération Epée d’al-Qods », notant que « le Hamas estime que l’opération Epée d’al-Qods a changé la portée géopolitique et l’influence du Hamas dans d’autres régions, pas seulement dans la bande de Gaza, mais à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël ».