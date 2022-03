Sothema : Un RNPG en hausse de 21% en 2021

Cette hausse est attribuable aux performances réalisées par SOTHEMA et à la forte évolution du résultat net de la filiale West Afric Pharma adossé à l’essor des ventes (+42,5%) et la conquête de nouveaux marchés au Sénégal, indique la société dans un communiqué, ajoutant que le chiffre d’affaires a grimpé de 14% à plus de 2 Mrds DH.

Sothema fait également état de tendances haussières de l’EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization – bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) et du résultat d’exploitation (REX) consolidés en 2021 respectivement de 11,96% et 17,56%, soutenues principalement par la contribution de la croissance organique de la société, ainsi que la croissance externe à travers la filiale africaine West Afric Pharma ayant fait une excellente année 2021. S’agissant des capitaux propres du groupe, ils ont augmenté de 9,87% en 2021 avec un total de 1,29 Mrd DH, compte tenu de l’ensemble des retraitements IFRS, ajustements de consolidation et distribution des dividendes relatifs à l’exercice écoulé.

En social, le résultat net a affiché une hausse de 18,37% à 282 MDH, grâce à la hausse des revenus et l’amélioration des marges. Le groupe a réalisé une forte dynamique commerciale en 2021 avec une progression de 13,75% du chiffre d’affaires pour atteindre 2,059 Mrds DH.

Côté perspectives, Sothema lance en 2022 le premier antibiotique 100% marocain conçu par sa filiale ASD, spécialisée en recherche et développement. Le groupe confirme également ses capacités à accroitre ses parts de marché par la diversification et l’innovation de son offre des mix produits. Aussi, Sothema est parvenue à atteindre ses objectifs fixés sur la plan triennal 2021-2023 ciblant davantage de croissance et hausse de ses résultats.

Par ailleurs, le groupe souligne que le nouveau projet de la Couverture Sociale Universelle (CSU) permettra de créer une conjoncture sectorielle favorable avec des opportunités pour Sothema d’accroitre ses parts de marché et l’extension de ses activités. Et de conclure que le Conseil d’Administration propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende brut de 180 MDH.