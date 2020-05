Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a évoqué cette semaine des cas de médecins «souffrant en silence» à cause notamment de certaines restrictions qui leurs sont imposées.

Le syndicat a révélé dans un communiqué publie le 25 mai, que « des centaines de cadres médicaux, en particulier ceux avec des spécialités rares, comme la réanimation et certains types de chirurgies, et qui sont mobilisés depuis plus de trois mois dans les différentes régions, loin des zones de résidence de leurs parents, vivent dans des conditions particulières, parfois déplorables ».

Le syndicat a dénoncé dans la foulée l’absence du système de garde, faute de présence d’un certain nombre de cadre, ce qui oblige les médecins à travailler « jour et nuit, en l’absence d’alternative pour bénéficier du repos biologique nécessaire », écrit le SIMPS. Le communiqué dénonce également des mesures prises dans le cadre de l’urgence sanitaire qui entravent la liberté de circulation de ces médecins.

Le syndicat assure suivre de près des tentatives de suicide dans les rangs de médecins, actuellement sous suivi médical. «Cela pousse à se mobiliser pour prévenir avant qu’il ne soit trop tard, en accélérant la cadence de la réforme du secteur public dans son ensemble».

Dr Al Mountadar El Alaoui, président du SIMPS, signale le caractère intenable des conditions de travail. «A titre d’exemple, il existe 300 médecins affectés à la réanimation dans le secteur public, et environ 350 médecins dans le secteur privé. Dans certaines villes, il y a donc un seul médecin de réanimation, ce qui augmente le stress psychologique sur cette catégorie», explique-t-il C’est dans ces cas de figure que des praticiens se retrouvent «obligés de travailler jour et nuit de manière obligatoire, sachant qu’il n’y a personne d’autres pour mener des gardes».

Le patron de SIMSP dénonce le recours de l’Etat a un décret sur le gardiennage des plus désuets pour ne pas faire bénéficier les médecins de compensations. Au burn out qui pousse nombre de médecins au suicide (on déplore un décès déjà et % tentatives de suicide), s’ajoutent les restrictions au déplacement.

«Suite à la pandémie du coronavirus, nous avons fait preuve de responsabilité et de patriotisme, en gelant les démissions qui ont atteint 1 301 signataires», rappelle le chef de file du syndicat pour qui les médecins du secteur public sont «satisfaits de la reconnaissance par les citoyens des services fournis par le secteur médical public actuellement… mais nous attendons la reconnaissance du gouvernement et qu’il réponde à nos revendications afin que nous puissions travailler confortablement».