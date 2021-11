Sourcing local : Marjane Holding dépasse ses prévisions

Moins de sept mois après l’accord de sourcing signé avec le ministère du commerce et de l’Industrie, l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH) et la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI), Marjane Holding dépasse « ses prévisions”, indique le Groupe dans un communiqué. Et de rappeler qu’en avril 2021, Marjane Holding s’était engagé à continuer à développer le sourcing auprès des industriels locaux du textile et de l’agro-industrie, en vertu de cet accord, et ce dans le cadre du Plan de relance industrielle mis en œuvre. Cet accord venait acter des engagements chiffrés du Groupe Marjane pour 2024.

Pour l’agro-industrie, la part de marché du sourcing local des produits marques distributeurs doit passer de 65% en 2020 à 80% de son CA en 2024, alors que pour le textile, Marjane Holding s’est engagé à porter de 25% à 75% le sourcing Maroc d’ici 2024. Pour l’agro-industrie, secteur demandant de gros investissements pour développer l’offre industrielle, le sourcing local a atteint 68% du CA de la partie food marques propres à fin octobre et atteindra les 70% à fin 2021, fait savoir le communiqué.

S’agissant du textile, l’objectif à fin 2021 était d’atteindre 35 % du CA textile, pari largement tenu puisque le sourcing local textile représentera 60% du CA textile à fin 2021, estime la même source. Marjane Holding s’est inscrit dans cette dynamique pour contribuer vigoureusement à l’augmentation de la valeur ajoutée locale sur toute la chaine de valeur afin de fortifier la croissance et créer des emplois, note le communiqué. Dans ce sens, le groupe a mis en place une organisation bien rodée pour réaliser ces performances. Les équipes de l’offre commerciale et achat de la Holding ont établi une cartographie des industriels nationaux des secteurs textile et agro-industrie. Les opportunités d’approvisionnement ont ensuite été étudiées conjointement avec les industriels, tant pour ce qui est des produits de substitution aux importations et de lancement de nouvelles catégories de produits dans le textile, que pour le lancement des marques propres alimentaires.

Recherchant une relation durable avec ses partenaires, Marjane Holding a activé plusieurs leviers. La revue de sa politique achat pour la rendre plus adaptée et la plus souple possible, l’accompagnement technique par ses ingénieurs qualité pour réussir des produits de qualité compétitifs, la connaissance des produits du marché marocain et la visibilité de l’engagement sur les volumes. Le Groupe met également à disposition la plus grande plate-forme logistique en propre au Maroc qui permet d’approvisionner tous les jours l’ensemble des magasins Marjane et Marjane Market. Celle-ci est au service des industriels locaux pour l’acheminement simplifié de leurs produits dans l’ensemble des points de vente et sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, le groupe constitue également une bonne plateforme de test à travers laquelle les partenaires peuvent jauger leurs nouveaux produits avant de lancer des investissements plus lourds.

Leader de la grande distribution au Maroc, Marjane Holding réaffirme ainsi son engagement ferme à accompagner le tissu industriel national dans son développement, partout sur le territoire national. Pionnier de la grande distribution moderne au Maroc, le groupe a su amener depuis plus de 30 ans, les produits du commerce moderne au grand public, dans les grands centres urbains comme dans les villes moyennes. Le groupe gère également 230 000 mètres carrés de galeries marchandes, de parcs d’activités et de shopping malls de dernière génération. Avec ses 11 000 collaborateurs et près de 130 points de vente dans 30 villes, le groupe effectue plus de 100 millions de transactions par an.