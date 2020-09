Sous pression franco-américaine, le Liban à la croisée des chemins

Est-ce fortuit que l’armée libanaise et les services de renseignement aient croisé le fer, le jour même de la sortie médiatique d’E. Macron, avec les djihadistes ? En tout cas, une vaste opération de sécurité conjointe contre un groupuscule lié à Daech, dans le nord du pays, sur la frontière libano-syrienne, s’est soldée par la mort de plusieurs de ses membres. Bien entendu, l’armée libanaise a payé la dime en laissant sur le carreau deux de ses éléments lors de l’opération intervenue suite à l’attaque contre un poste de l’armée dans la localité d’ Arman – Minya, dans le nord du Liban, dans la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche, l’armée libanaise et les FSI ont mené une vaste opération à Wadi Khaled dans le gouvernorat d’Akkar au nord-est du pays autour du domicile du terroriste qui a perpétré l’attaque contre le poste de l’armée de la localité d’Arman. Opération au cours de laquelle 13 membres liés à Daech ont été tués et 15 autres arrêtés, dont cinq de la famille de Omar Bris, le terroriste tué par les forces de l’armée libanaise qui a attaqué son poste à Arman – Minya.

Le président de la République, Michel Aoun, a condamné l’attaque terroriste et a assuré le suivi des développements sécuritaires de Wadi Khaled, samedi, saluant l’exploit sécuritaire réalisé par les FSI face au groupuscule terroriste qui s’est infiltré dans la région via la frontière syrienne, arrivant à tuer ses membres et à poursuivre d’autres.

Pour sa part, le président du Parlement Nabih Berri a réagi en assurant pour sa part qu’ « une fois de plus, nous invitons le monde à lire la triste scène du Nord, car elle parle le langage des martyrs … le langage de l’armée et et des forces de sécurité, quiconque ne comprend pas leur langue dans ces moments critiques, ne peut pas comprendre la langue de sa patrie. Miséricorde pour les martyrs, et mes plus chaleureuses condoléances à leurs familles, à l’institution militaire et à tous les Libanais et prompt rétablissement des blessés. «

Ingérences US

A l’heure où le blocage politique se poursuit au Liban, renforçant davantage l’asphyxie économique du pays, David Hale, secrétaire d’état adjoint américain pour les Affaires étrangères a révélé que les Etats-Unis ont dépensé quelques 10 milliards de dollars au Liban durant ces dernières années.

Lors d’une audience tenue jeudi 24 septembre devant la commission des Affaires étrangères du Sénat US, il a précisé que cette somme a été dépensée sur les forces de sécurité libanaises et sur des organisations non gouvernementales. Selon lui, le soutien de Washington à l’armée libanaise s’inscrit dans sa stratégie pour faire face au Hezbollah. « L’armée libanaise est capable de mener à bien ses missions, le Hezbollah aurait des capacités supérieures sans l’armée libanaise », a-t-il poursuivi.

Il a conclu en assurant que son pays utilisera « son influence pour punir ceux qui collaborent avec le Hezbollah et qu’il poursuivra sa politique de sanctions contre Téhéran jusqu’à ce elle change de comportement ».qui a estimé que ce mouvement chiite «ne doit pas se croire plus fort qu’il ne l’est».

A noter que le 8 juin 2010, le secrétaire d’état adjoint américain qui était à cette époque Jeffrey Feltman avait révélé que les Etats-Unis avaient dépensé 500 millions de dollars pour ternir l’image du Hezbollah. Pour rappel, cette composante du tissu politique libanais n’a pas échappé à la critique d’E. Macron lors de sa conférence de presse. A ses yeux, le mouvement chiite «ne doit pas se croire plus fort qu’il ne l’est». Plus, il a jouté que le Hezbollah «ne peut en même temps être une armée en guerre contre Israël, une milice déchaînée contre les civils en Syrie, et un parti respectable au Liban. C’est à lui de démontrer qu’il respecte les Libanais dans leur ensemble. Il a, ces derniers jours, clairement montré le contraire».