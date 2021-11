Soutien à la Palestine à la London Scool of Economics : L’ambassadrice israélienne évacuée de l’établissement

Une vidéo de la scène montrait des agents de sécurité se précipitant vers Tzipî Hotovely dans un véhicule, tandis que d’autres tentaient de repousser un groupe d’activistes moqueurs, qui scandaient : « N’avez-vous pas honte ? » T. Hotovely avait été invitée par le syndicat étudiant de l’université à participer à un forum de débat. Une décision qui a suscité une large opposition de la part des groupes pro-palestiniens et autres sur le campus pour avoir encouragé le racisme. Les manifestants ont empêché T. Hotovely de participer. Ils ont protesté contre sa présence en lui reprochant d’avoir «plaidé en faveur du colonialisme de peuplement, est engagée dans une rhétorique islamophobe et perpétue le racisme anti-palestinien ».

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat sur l’incident de la part de l’ambassade d’Israël.

« C’est profondément troublant, je suis vraiment désolé, ambassadrice Hotovely », s’est excusé sur Twitter Nadhim Zahawi, un député conservateur.

T. Hotovely a pris son poste d’ambassadrice au Royaume-Uni l’année dernière. Elle est membre du parti Likoud de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu et a été nommée par lui à ce poste après avoir été ministre des colonies. Cette décision a suscité une pétition des Juifs britanniques de gauche qui ont appelé leur gouvernement à la rejeter en tant qu’ambassadrice. T. Hotovely, qui a également été vice-ministre des Affaires étrangères entre 2015 et 2020. Elle est une fervente partisane du mouvement de colonisation israélien et une opposante véhémente à la solution des deux États.

L’ONU condamne la colonisation

De l’autre côté de l’Atlantique, à New-York, cinq Etats membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont appelé, mardi 9 novembre, à l’arrêt de l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et à l’Est de Jérusalem Al-Qods occupée.

C’est ce qui ressort d’un communiqué publié par les représentants de la France, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Norvège et de l’Albanie, le prochain membre du Conseil, à partir de janvier prochain, après la fin d’une session de consultation à huis-clos tenue par le Conseil pour discuter de la décision d’Israël publiée le dernier octobre, relative au classement comme « terroriste » de 6 organisations palestiniennes des droits de l’Homme.

Sven Jürgenson, représentant permanent de l’Estonie auprès des Nations Unies, a déclaré aux journalistes au siège de l’ONU à New York que « les cinq pays ont convenu de publier un communiqué appelant le gouvernement israélien à mettre fin à la construction de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ». « Nous réitérons notre ferme opposition à l’expansion des colonies, et nous affirmons que nous ne reconnaîtrons aucun changement aux frontières d’avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem (AlQods occupée), autre que ceux convenus par les parties », a-t-il ajouté.

Riyad Mansour, observateur de la Palestine auprès des Nations Unies, a par ailleurs indiqué que la session de consultations à huis clos du Conseil de sécurité était « fructueuse et positive, ajoutant que les membres du Conseil sont pour l’arrêt des implantations coloniales ».

La résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, datée du 23 décembre 2016, appelle à l’arrêt immédiat de la colonisation dans les territoires occupés, les activités de peuplement israéliens qui constituent une violation flagrante au regard du droit international.

Sur un autre plan, R. Mansour, a appelé à la réouverture du consulat général des États-Unis à Al-Qods, créé en 1844, avant sa fermeture par l’ancien président américain Donald Trump en 2019. Dans des déclarations aux journalistes au siège de l’ONU, il a déclaré : « Nous en discutons avec les Américains, et nous espérons qu’ils mettront rapidement en œuvre cette étape ».

L’administration Trump a fermé le consulat en 2019 et transféré à Al-Qods occupée l’ambassade des Etats-Unis, qui était auparavant à Tel Aviv, tout en rattachant les activités consulaires à cette mission diplomatique. Cependant, le Département d’État des Etats-Unis a déclaré, à plusieurs reprises, qu’il entamera bientôt le processus de réouverture du consulat, chargé des relations avec les Palestiniens.