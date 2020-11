Soutien africain à l’opération El Guerguerate

Le Gabon, allié traditionnel du royaume, a exprimé «sa vive préoccupation face aux opérations illégales menées par des milices du Polisario à El Guergarat depuis le 21 octobre 2020». «Ces actes de provocation, sources de tension, constituent des violations flagrantes des accords et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, entravent fortement la circulation civile et commerciale, et fragilisent le cessez-le-feu signé», ajoute le communiqué du ministère gabonais des Affaires étrangères. Libreville a ouvert, le 17 janvier 2020, son consulat général à Laayoune.

L’Union des Comores a fait de même. Dans un communiqué publié samedi 14 novembre au nom du chef de l’Etat, le ministère comorien des Affaires étrangères a déclaré «suivre avec attention la situation au Sahara marocain où les Forces Armées Royales font face à l’obstruction de la circulation civile et commerciale au niveau de la frontière d’El Guergarat par les éléments du Polisario». Moroni a saisi cette occasion pour saluer les efforts soutenus, déployés par le secrétaire général de l’ONU dans la recherche d’une solution politique et diplomatique à ce différend. L’Union des Comores a inauguré, le 19 décembre 2019, son consulat général à Laayoune.

La même attitude a été relevée du côté de Djibouti qui a exprimé, de son côté, son plein soutien à l’action du Maroc visant à sécuriser la circulation des biens et des personnes à El Guerguerate. Le ministère djiboutien des Affaires étrangères «a exprimé son rejet de tout acte susceptible d’affecter le trafic au niveau de ce passage vital entre le Royaume du Maroc et sa profondeur africaine». Djibouti a également réitéré sa position de principe en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc. Ce pays, situé sur la Corne de l’Afrique, a ouvert un consulat général à Dakhla, le 28 février 2020.

Idem pour la République Centrafricaine qui a manifesté aussi «son soutien au Royaume du Maroc pour son attachement au respect de l’Accord de cessez-le-feu et sa position constate pour une solution politique en faveur de la sécurité et de la stabilité de la région», indique son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Bangui a, par ailleurs, «condamné toute violation des termes de l’Accord, et a appelé à son respect ainsi qu’à la poursuite des négociations politiques et diplomatiques». La Centrafrique a ouvert, le 23 janvier, un consulat général à Laayoune.

Du côté de Sao Tomé et Principe, l’appui au royaume a été exprimé par le président de l’Assemblée nationale, Delfim Santiago Das Neves. Le responsable condamne «l’acte criminel» consistant à bloquer El Guerguerate. «Nous pensons qu’au nom de la légalité des solutions plausibles permettant la circulation des personnes et des biens seront trouvées de manière à pouvoir assurer la sécurité de la population», a-t-il ajouté. La république de Sao Tomé et Principe a inauguré, le 23 janvier 2020, un consulat général à Laayoune.

Du côté du Caire, le soutien au Maroc est resté empreint de prudence. L’Egypte invite «les parties à la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité ayant appelé au cessez-le-feu et à s’abstenir de tout acte de provocation et tout acte portant préjudice contre les intérêts économiques et l’échange commercial dans cette région», indique le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères. Le Caire souligne la nécessité d’emprunter la voie du dialogue et la poursuite du processus politique en vue de parvenir à un règlement de la crise devant garantir «la stabilité et les intérêts de l’ensemble des parties et respecte les considérations particulières de la légalité internationale et surtout le principe de la souveraineté des Etats», a-t-il précisé. Le samedi 14 novembre, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a eu des conversations téléphoniques avec ses homologues algérien Sabri Boukadoum, et marocain Nasser Bourita.