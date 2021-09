Soutien américain au Maroc : Et appui à l’agenda de réformes royales

Le département d’Etat américain a accueilli, le 22 septembre 2021, la délégation marocaine dans le cadre du dialogue permanent et de longue date entre les Etats-Unis et le Maroc sur de nombreuses questions, notamment celle des droits de l’homme. « Il s’agit de la dixième réunion d’un dialogue qui se poursuit depuis plus d’une décennie », a indiqué la diplomatie américaine dans un communiqué, soulignant que le Maroc est un partenaire proche des États-Unis.

A cet égard et dans le cadre du partenariat qui lie les deux pays, le département d’Etat US a affirmé que Rabat et Washington discutent régulièrement d’une variété de questions, y compris la façon dont les deux départements peuvent travailler ensemble pour faire avancer l’agenda de réformes du Roi Mohammed VI sur des sujets tels que: les libertés d’expression et d’association, les réformes de la justice pénale, les droits des femmes et l’égalité des sexes et la transparence du gouvernement.

Dans ce contexte, la diplomatie américaine a déclaré que le Maroc et les États-Unis cherchent à identifier des réformes concrètes et réalisables qu’ils peuvent faire avancer ensemble. Le département d’Etat américain a rappelé que les États-Unis mettent en avant les droits de l’homme dans leurs relations avec tous leurs partenaires.