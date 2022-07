Soutien au cinéma : Les cordes de la bourse se délient…

La Commission a examiné, lors de cette session, pour l’avance sur recettes (après production), 4 films de long métrage, 2 documentaires, dont un sur la culture, l’histoire et l’espace Saharaoui Hassani, et 2 films de court métrage, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM). Elle a également procédé à l’examen pour l’avance sur recettes avant production de 27 projets de long métrage, 3 projets de court métrage, 2 projets de documentaire de fiction et 2 projets pour la contribution à l’écriture du scénario.

Dans la catégorie des documentaires sur la Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui Hassani, la Commission a examiné 39 projets candidats à l’avance sur recettes avant production, précise la même source.

Au terme de ses délibérations, la Commission a décidé d’accorder, dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recette (avant production) d’un montant de 4,5 MDH au projet de long métrage intitulé « Les Meutes » présenté par la société « Mont Fleuri Production » qui sera réalisé par Kamal Lazraq, d’après son propre scénario.

Une avance sur recettes avant production d’un montant de 3.8 MDH est accordée au projet de long métrage intitulé « Qissat Ouafae » (Histoire de Ouafae) présenté par la société « Nice Prod » qui sera réalisé par Abdelali Tahiri, d’après le scénario de Mohamed Dahra et Ismail Taha. Un montant identique est accordé au projet de long métrage intitulé « Quiproquos » présenté par la société « Morocco Movie Group » qui sera réalisé par Hamid Basguit, d’après le scénario de Ali Hassan, relève le CCM, ajoutant qu’un montant de 3.3 MDH est accordé au projet de film de long métrage intitulé « Amir » présenté par la société « Image In Films » qui sera réalisé par Khalid Maadour, d’après le scénario de Yousra Lemenuar, Abderrazak Bouakkaz et Khalid Maadour. Un montant identique a aussi été alloué par la Commission au projet de long métrage intitulé « Le silence de la musique » (Samt El Moussiqa) présenté par la société « 3 Dis Film » qui sera réalisé par Saad Chraibi, d’après le scénario de Nadia Kamali Merouazi et Saad Chraibi.

De surcroît, un montant de 800.000 DH est accordé au projet de film documentaire intitulé « Fabuleux berger de l’Atlas » présenté par la société « Wiwan Films » qui sera réalisé par Abdellatif Fdil, d’après son propre scénario, poursuit le communiqué, notant qu’il a également été décidé d’allouer 200.000 DH au projet de court métrage intitulé « Bouteilles » présenté par la société « Saffron Film Production » qui sera réalisé par Yassine El Idrissi, d’après son propre scénario.

Dans la même catégorie, la Commission a décidé d’accorder une contribution à l’écriture de scénario d’un montant de 40.000 DH au projet de long métrage intitulé « Les Fantômes, une histoire marocaine » présenté par la société « Abel Aflam » d’après le scénario de Mohamed Chrif Tribak, et autant à l’écriture de scénario du projet de long métrage intitulé « Amine » présenté par la société « La Prod » d’après le scénario de Youssef Michraf.

Au titre de contribution à la réécriture de scénario, la Commission a décidé d’accorder un montant de 40.000 DH au projet de film de long métrage intitulé « Crimes d’un coeur » présenté par la société « Forward Picture », qui sera réalisé par Jamal Souissi, d’après le scénario de Rachid Zouhair. Idem pour le projet de long métrage intitulé « L’actrice » présenté par la société « Zamane Com », qui sera réalisé par Hassan Rhanja, d’après son propre scénario, ainsi que pour le projet de long métrage intitulé « Sonate nocturne » présenté par la société « Mouton Rouge Films », qui sera réalisé par Abdeslam Kelai, d’après son propre scénario.

S’agissant des documentaires sur le Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui Hassani, une avance sur recettes avant production d’un montant d’un million de dirhams est accordée au projet de documentaire intitulé « La dame du centre » (Sayidat Al Gara) présenté par la société « GR-HM Tanmia » qui sera réalisé par Malika Maalianine, d’après son propre scénario, souligne-t-on, ajoutant qu’une avance sur recettes d’un montant de 900.000DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Z’ghilinah » présenté par la société « Ibdaa Laayoune Production » qui sera réalisé par Taoufik Charafddine, d’après le scénario de Moulid Ezzahir.

Par ailleurs, la Commission a décidé d’octroyer, au titre de contribution à la réécriture de scénario, un montant de 40.000 DH au projet de documentaire intitulé « Lhaylala » présenté par la société « Assdam Vision » qui sera réalisé par Ismail Laouej d’après le scénario de Sidi Salek El Boudnani.

Un montant identique est accordé au projet de documentaire intitulé « Jaguar » présenté par la société « Sakia Pro » qui sera réalisé par Rachid Zaki d’après le scénario de Dija Elmousaoui, indique la même source, qui précise qu’une somme identique est accordée au projet de documentaire intitulé « Bayna habatay Raml » (Entre deux grains de sable) présenté par la société « Image Of Sahara » qui sera réalisé par Bouchta Ibrahimi, d’après le scénario de Mohammed Chouika. Idem pour le projet de documentaire intitulé « Femmes de Dakhla » présenté par la société « Media Prod » qui sera réalisé par Sonia Terrab, d’après son propre scénario, le projet de documentaire intitulé « Mario » présenté par la société « Sawt Sahra Media » qui sera réalisé par Youssef Ait Mansour d’après le scénario de Said Zribiaa, le projet de documentaire intitulé « Ayk Hafriyyat Fi Attasawouf wa Al-Falak » présenté par la société « Zarmedia » qui sera réalisé par Younes Bouhmala d’après le scénario de Mohamed Mouloud El Ahmadi, le projet de documentaire intitulé « Dayyar » présenté par la société « Saharina Production » qui sera réalisé par Sidi Mohamed Drissi d’après son propre scénario, et enfin, au projet de documentaire intitulé « Fleur des sables » présenté par la société « Mades Visions » qui sera réalisé par Jaouad Babili, d’après le scénario de Mohamed Bouhari.

Présidée par Ghita El Khaiat, cette session s’est déroulée en présence de Sofia Habiba Belkacem, Fatima Zehra Bencherki, Nezha El Hadrami, Loubna Tahiri, Hamid Tbatou, Sidi Mohammed Fadel El Joummani, et Mourad Latifi.