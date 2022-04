Soutien militaire à Kiev : La logistique se met en place…

Le rapport indique que « les États-Unis et l’Europe avaient peur de livrer des armes lourdes à l’Ukraine qui pourraient parvenir aux mains des Russes ». Et d’ajouter qu’en dépit de ces craintes, « les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont intensifié la livraison de chars, d’hélicoptères et d’armes lourdes à l’Ukraine, représentée par des armes offensives dont l’Ukraine a besoin à un stade critique de la guerre ».

Le rapport note aussi que « la République tchèque a expédié des chars à l’Ukraine, ainsi que des véhicules de combat d’infanterie et des systèmes d’artillerie. La Slovaquie a envoyé un système avancé de défense aérienne S-300, et les États-Unis ont annoncé qu’ils fourniraient à l’Ukraine 800 millions de dollars supplémentaires de matériel militaire. » La cargaison comprend 11 hélicoptères MI-17, 200 véhicules blindés de transport de troupes M113, 100 Humvees, 300 drones kamikazes Switchblade, des obusiers lourds, des milliers d’obus et d’autres munitions.

Au cours de la première phase de la guerre, les responsables occidentaux pensaient que Kiev pourrait tomber aux mains des forces russes en quelques jours, ce qui les a conduits à s’abstenir d’envoyer des armes lourdes à un gouvernement dont ils n’étaient pas sûrs en termes de viabilité.

Le rapport a souligné que le « transfert d’armes lourdes vers l’Ukraine n’est pas facile, de même pour les véhicules lourds et des armes elles-mêmes », notant que « de tels transferts vers l’Ukraine nécessitent un zèle logistique potentiellement long pour la soutenir, y compris la formation, les pièces de rechange et la mécanique pour maintenir le fonctionnement du véhicule dans la zone de guerre. »

Cité par le magazine, Ben Hodges, ancien commandant de l’armée US en Europe, a assuré que « le char n’est pas une voiture de location », notant que « le transport de tout type de véhicule motorisé ou blindé nécessite de penser aux pièces de rechange, aux forfaits d’entretien, à la formation, au carburant et aux munitions… et s’assurer que les choses avancent ». Et de rappeler que « plusieurs pays alliés envisagent toujours la livraison de chars à l’Ukraine, dont la plupart sont des modèles de l’ère soviétique sur lesquels les forces de Kiev ont déjà été entraînées ».

Des complications logistiques ont incité certains gouvernements occidentaux à bloquer les livraisons de gros volumes de véhicules lourds à l’Ukraine, malgré les appels de hauts responsables ukrainiens pour plus de soutien.

« D’autres, notamment certains politiciens en Allemagne, craignent que le développement de l’armée ukrainienne avec des armes lourdes ne transforme l’Occident en la cible d’une nouvelle agression russe », indique le rapport.

À son tour, la société allemande « Rhein Metal » a déclaré qu’elle était « prête à fournir à l’Ukraine jusqu’à 50 chars de combat Leopard 1 usagés, mais le gouvernement allemand n’a pas encore autorisé le transfert d’armes ». Certains responsables allemands ont rejeté l’idée, estimant qu’il faudra beaucoup de temps pour former les Ukrainiens.

Il y a quelques jours, le président ukrainien a écrit sur Twitter que « sans armes supplémentaires, cette guerre deviendra un bain de sang sans fin, semant la misère, la souffrance et la destruction», notant que « personne n’arrêtera la Russie à l’exception de l’Ukraine avec des armes lourdes ».

Le rapport ajoute que « les États-Unis ont commencé à cocher certaines cases de la longue liste de souhaits ukrainiens lors des dernières livraisons d’armes à l’Ukraine. Des plans sont en cours pour que des instructeurs ukrainiens se rendent dans les pays de l’OTAN en Europe de l’Est pour s’entraîner à l’utilisation des nouveaux systèmes, comme les obusiers et les radars anti-batterie. »

Selon le rapport, les responsables occidentaux estiment que « le Kremlin a soif d’une victoire majeure sur le champ de bataille pour ses forces avant le 9 mai, une fête majeure commémorant la victoire de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale sur l’Allemagne nazie ».