Sports équestres : De l’or pour A. Al Ahrach

Montant Golden Lady, A. Al Ahrach, champion en 2013, 2014 et 2016, s’est adjugé l’or en réalisant un sans faute lors de la grande finale, déroulée sur deux manches, avec un score de 5,70 points. Pour sa part, le cavalier Samy Colman, en selle sur Davino Q, s’est classé deuxième avec 8 pts, tandis que Hicham Er Radi sur USA Riverland à remporté le bronze en occupant la troisième place du podium et 9 pts.

Les compétitions de ce tournoi se poursuivront en deux étapes, du 16 au 19 décembre et du 23 au 26 du même mois.

La FRMSE œuvre depuis plusieurs années au développement des sports équestres, à la valorisation de sa pratique et à l’élévation du niveau des clubs, tant au niveau de la formation des entraîneurs et des cavaliers que du renforcement des clubs pour assurer un haut niveau de compétition, même à l’international.

Dans l’épreuve des séniors amateurs, Rania Bougrine a remporté l’or, Abdeslam Debagh l’argent et Adam Jabri le bronze.

S’agissant des seniors intermédiaires, Mohcine Yakhou termine premier, suivi de Rayan El Ouarzazi deuxième et Lamia Laraqui troisième.

En spécial olympics, Younes Lamnouni remporte l’or, Nabil El Khalidi l’argent et Rachid Zaher le bronze.

L’École Royale de cavalerie de Temara remporte l’épreuve club, suivi par le Club Oued Ykem et l’Étrier de Casablanca.