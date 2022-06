Sports Equestres : Le Grand prix Mohammed 6 remporté par A. Bennani Smires

Au terme de cette épreuve phare du Concours officiel de la Garde royale, qui s’est tenu du 27 au 29 mai, le cavalier A. B. Smires, montant Saphir des Chayottes, a pis la première place en bouclant le parcours en 86 secondes et 59 centièmes et deux points de pénalité.

Il devance au classement, respectivement, Ghali Boukaa (montant A Kyss), qui a signé 80 secondes et 39 centièmes et quatre points de pénalité, et Saad Jabri (Derek d’Al Tenbach), auteur de 80 secondes et 77 centièmes et quatre points de pénalité.

Au terme de cette épreuve, qui a vu la participation de 12 cavaliers, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdallah Alaoui a procédé à la remise des prix aux quatre premiers du classement final.

Cet évènement a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la FRMSE. Ce concours officiel de saut d’obstacles a été marqué par le déroulement de 19 épreuves. Au programme figuraient plusieurs concours, dont le prix des FAR, le prix de la Garde royale, le prix de l’Administration de la défense nationale, le prix de la FRMSE et le prix de la Fédération royale marocaine de polo.