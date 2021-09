Sports : Volleyball-CAN : Le Maroc hérite du groupe D

Si les groupes semblent plutôt équilibrés, la Tunisie double tenante du titre (2017 et 2019) a hérité du Nigeria, de l’Éthiopie et du Sud Soudan.

Le Cameroun, finaliste malheureux lors de la dernière édition, évoluera dans le Groupe C en compagnie de la République Démocratique du Congo, du Mali et du Niger.

Le tirage complet est le suivant :

Gr A : Rwanda, Burkina Faso, Burundi, Ouganda

Gr B : Tunisie, Nigeria, Éthiopie, Sud Soudan

Gr C : Cameroun, Mali, Niger, République Démocratique du Congo

Gr D : Égypte, Maroc, Tanzanie, Kenya