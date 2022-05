Stabilité des prix et action gouvernementale : Le PAM tient le bâton par le milieu

Le PAM a expliqué dans communiqué publié mercredi que les membres du B.P se sont arrêtés, au début de cette réunion, sur les défis extérieurs auxquels notre pays est confronté, en particulier les fluctuations persistantes des marchés internationaux et leur impact direct sur l’économie nationale.

La direction de cette formation de la majorité a également abordé les prix de l’énergie et les produits de consommation de base, «appréciant hautement les mesures prises par le gouvernement pour maintenir la stabilité des prix». Et a appelé, en même temps, le gouvernement à «s’employer pour renforcer ces actions par d’autres mesures» destinées à «réduire davantage la pression sur le pouvoir d’achat des citoyennes et citoyens», poursuit le communiqué.

Le communiqué du PAM a exprimé l’«appréciation» de la poursuite, par le gouvernement, du respect des différents engagements annoncés dans le programme gouvernemental et ce «malgré la conjoncture économique difficile». La même source évoque notamment «les progrès dans la mise en œuvre des chantiers de protection sociale, le renforcement des capacités d’emploi, la mise en œuvre de la réforme de l’éducation à tous les niveaux et le soutien au secteur de la santé», entre autres. Le communiqué salue aussi «d’autres résultats qui reflètent la capacité créative et sans précédent du gouvernement actuel malgré les circonstances de la crise mondiale et les répercussions continues de l’épidémie du Covid-19».