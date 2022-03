Start-up nation : IOT Revolution remporte le « Open Start-up Morocco 2022 »

« IOT Revolution » est une start-up qui utilise la technologie de l’internet (IOT) des objets pour offrir des services de maintenance préventive aux entreprises industrielles à travers son produit « Cavisor », un boîtier connecté à une interface permettant la détection de tout mouvement éventuel et assurant la traçabilité des données pour réduire les temps d’arrêts imprévus et les coûts de maintenance de 50%, indique-t-on dans un communiqué.

Open Startup Morocco est un programme de pré-incubation, qui vise à stimuler les étudiants et les nouveaux lauréats startuppeurs à concevoir des solutions technologiques innovantes aux problématiques globales de la communauté, sur la base des Objectifs de Développement Durable (ODD). Durant 4 mois, les étudiants ont participé à un bootcamp de 5 jours et un accompagnement intensif par des entrepreneurs et des experts dans le domaine de l’intelligence artificielle, Internet Of Things (IOT) et la Robotique.

Cette année, le programme a formé 48 professeurs et mentors pour accompagner les 76 étudiants sélectionnés pour le programme. Les bénéficiaires du programme représentent 8 universités publiques du Royaume. Trois start-ups ont été sélectionnées pour participer à la demi-finale tenue la semaine dernière à Tunis, BranchedChain, une start-up qui automatise le processus de contrôle de qualité en industrie pour minimiser l’erreur humaine et réduire le nombre des retours clients, et la start-up Fgigma, qui connecte les designers marocains aux startups américaines.

« IOT Revolution » la start-up finaliste représentera le Maroc à la compétition finale « Columbia Venture Competition (CVC) » en avril 2022 à l’Université de Columbia à New York. Le programme Open Startup Morocco est un programme organisé par l’Association Al Maghreb Qudurate et la société happy smala, en partenariat avec l’Organisation Open Startup, l’Université de Columbia de New York, grâce au soutien de l’ambassade des Etats Unis au Maroc.