Stop Work ou les joies de l’entreprise moderne croquée par Jacky Schwartzmam et Morgan Navarro 

Fabrice Couturier est le personnage principal de cette BD. C’est un mâle de type caucasien quinquagénaire dans toute sa splendeur. Il allie à la foi la bêtise avec des stéréotypes en veux-tu en voilà et des moments de lucidité qui le rendent parfois sympathique. Père de deux enfants, il est la caricature même du mari blasé avec une libido en berne. Mais F. Couturier est surtout un cadre moyen, au service des achats dans une petite PME dont la pérennité est tributaire d’une pratique, hélas commune, qui consiste à pressurer ses fournisseurs pour augmenter ses marges. Avide de promotion, il convoite le poste de Directeur des achats, vacant depuis peu. Pour cela, il est prêt à toutes les compromissions qui lui valent le sobriquet unanime de ses collègues et du représentant syndical de « suceur ».

Mais Patatras. Le patron décide d’embaucher à l’externe une jeune cadre dynamique. Le tempérament joyeux de Fabrice se mue en abattement. Son dévouement laisse place, avec les conseils avertis du délégué de la CGT, à une série de coups bas menés contre la « bonne marche de l’entreprise ». Il jette son dévolu sur les règles stupides imposées par la directrice de l’EHS (environnement, hygiène et sécurité). La formation du personnel à descendre des escaliers pour ne pas se casser le scrotum est un chef d’œuvre en soi. Mais ce n’est rien à côté des déclarations qui permettent d’étudier « les roots et établir les good practices », tout un programme. Jugez par vous-même à travers les mises en bouche ci-contre.

Fort de son expérience dans le monde impitoyable de l’entreprise, Jacky Schwartzmann nous gratifie d’une vision caustique de ses univers. Entre les étages nobles où les pratiques managériales ne le sont guère, les open-space, cages à ciel ouvert où les employés sont constamment livrés au regard inquisiteur des N+1, les ateliers de fabrications soumis à des cadences de plus en plus fortes, le local syndical où trône, oisif, un délégué empêcheur de tourner en rond et dont seul son statut le protège du licenciement. On a là un patchwork des plus complet…ou presque. En effet, il ne faut point omettre qu’il y’a un monde du jour et un autre plus discret de la nuit. Dans les bureaux, les ateliers et autres espaces désertés la nuit, les agents d’entretien prennent la relève. Et là encore, J. Schwartzmann force le trait avec un transgenre portugais et un algérien au crâne rasé et à la barbe fournie. Mais détrempez-vous, il n’a jamais mis les pieds dans une mosquée. Ce duo nocturne pour le moins hétéroclite est en quelque sorte l’écho ou le miroir de la vie de l’entreprise, ou plutôt de l’aberration des décisions qui y sont prises. Et il va le payer cher.

Si le scénario est assez corrosif, le dessin l’est tout autant

C’est Morgan Navarro qui en avait la charge et il s’en bien acquitté. Le trait est tout ce qu’il y’a de plus simple mais o combien expressif. Le petit chignon de la dernière recrue, les lunettes comme le regard inquisiteur de la sacro-sainte directrice ESH qui cache bien son jeu, les traits de Moha, la séance de gymnastique sous la houlette d’une ostéopathe… Autant de personnages et de moments à croquer sans modération. On arrive même à humer les nuances olfactives dégagées par les personnages tels les hormones du petit stagiaire de troisième, confiné dans le local surchauffé de la photocopieuse, ou celles des pieds des employés après la séance de gym… Chapeau l’artiste.

Quant aux couleurs, bichromie jaune et bleu, leur caractère minimaliste est à l’image du monde de l’entreprise. Nul besoin de chercher plus.

Stop Work est une juste reconstitution de la férocité du monde de l’entreprise, aujourd’hui comme hier. Sa particularité c’est la touche « moderniste » avec tous les anglicismes qui ont envahi son environnement et les fonction parasites qui émaillent son fonctionnement. Au nom d’on on ne sait quelle rentabilité et efficience, ces parasites d’un nouveau genre se sont imposés dans le paysage. A l’incurie de leur fonction, dont les effets sont totalement ubuesques, s’ajoutent la vampirisation de la richesse créée par des soutiers sans visage et sans voix. Le sort de l’agent d’entretien est la preuve…

Et parce que nous sommes dans le domaine de la satire, si vous avez l’envie farouche de voir votre N+ 1 et autre membre de la direction sous un autre angle, la lecture joyeuse de Stop Work est fortement recommandée.

Biographies

Jacky Schwartzmann est un auteur de polars : « Mauvais coûts » (La Fosse aux Ours), « Demain, c’est loin » et « Pension complète » (Le Seuil). Ses « romans sont aussi poilants que profonds », dixit De Caune dans ‘Popopop’, on retrouve ces deux qualités dans « Stop Work » (Dargaud, 2020) !

Dialoguiste hors-pair, il exprime sa vision grinçante de la vie en entreprise aujourd’hui. Il en parle en connaissance de cause : il vient enfin de quitter son travail dans une grande entreprise internationale (General Electric) pour se consacrer à l’écriture : un nouveau roman à paraître au Seuil en 2020, un livre chez Paulsen, écriture de scénario audiovisuel, etc.

Morgan NAVARRO est né à Grenoble en 1975. Il passe une enfance heureuse au Sénégal, en Côte d’Ivoire et… en Bretagne. Il consacre son adolescence presque exclusivement à la pratique du skateboard.

Il entreprend sans grand enthousiasme des études d’architecture, qu’il abandonne pour une vie dissolue. Désoeuvrement enrichissant ou perte de temps tragique ? Tout cela s’achève quand il prend la décision de devenir auteur de bandes dessinées. La revue ‘Ferraille’ accueille sa première publication, hormis les histoires parues dans les fanzines, en 1999. En 2001 sort « Flipper le flippé » (Les Requins Marteaux »).

En 2015, il publie « Les Voyages de Teddy Beat » (collection « BD cul », Les Requins Marteaux), suite de « Teddy Beat » (même éditeur, 2011), un album qui a reçu le prix de l’audace lors du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2012. Morgan Navarro écrit également dialogues et scénarios pour la télé et le cinéma. Il tient aussi un blog hébergé sur le site du ‘Monde’, « Ma vie de réac ». Une adaptation en album est publiée par Dargaud en 2016 et le tome 2 sort en 2017.

En 2020, il publie avec Jacky Schwartzmann, « Stop Work » (Dargaud), où il propose un découpage précis et nerveux, et si son personnage tout en rondeur évoque Lino Ventura, sa mise en scène est digne d’un bon Audiard. La collaboration Schwartzmann-Navarro fait des étincelles.