Stress hydrique : L’ONEE réduit les débits distribués d’eau potable à Settat et Berrechid

Dans un communiqué, la direction régionale de l’Office a expliqué qu’ « en raison de la vague de chaleur que connaît notre pays durant la période estivale, la demande en eau potable connaît une hausse importante compte tenu de la situation actuelle, qui se caractérise par une forte baisse des ressources en eau due au manque de précipitations et à la succession d’années de sécheresse au Maroc ces dernières années ». Cette situation, ajoute le communiqué, a entrainé une baisse du niveau des barrages et du niveau des nappes phréatiques, ce qui nécessite une mobilisation collective afin de rationaliser l’utilisation de l’eau potable. « Dans ce sens, et afin de préserver les ressources en eau et d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau des habitants de Berrechid, la direction régionale de l’office informe sa clientèle des villes et centres de la province de Berrechid, dont l’ONEE est chargé de la gestion du service de l’eau potable, qu’elle est contrainte de réduire le débit d’eau potable dans les réseaux de distribution, tous les jours de 22h à 7h du lendemain, à compter du lundi 1er août 2022 », poursuit la même source.

Tout en remerciant l’ensemble de ses clients pour leur compréhension, l’ONEE les informe que ses équipes travaillent d’arrache-pied pour assurer l’approvisionnement en eau potable dans les meilleures conditions. Par ailleurs, l’Office appelle les différents acteurs et citoyens, à rationaliser leur consommation d’eau potable et à en faire un usage responsable et rationnel.