Sud-est asiatique : Tokyo tente d’endiguer et Moscou et Pékin

Après l’Indonésie et le Vietnam, Fumio Kishida arrive dimanche 1er mai en Thaïlande avec l’espoir de sortir ses dirigeants de leur neutralité. En Asie du Sud-Est, le Premier ministre Fumio Kishida ne cherche pas à créer un front commun contre le Russie et la Chine. Il souhaite seulement formuler une politique de sécurité commune, de telle sorte que la région indopacifique soit libre et accessible à tous.

Et il rappelle à chaque pays d’Asie du Sud-Est qu’il visite, que l’invasion de l’Ukraine par la Russie est une violation des lois internationales protégeant sa souveraineté et que la Chine exerce déjà, proche de leurs frontières, des pressions et affirme que certaines zones de mer ouvertes à tous ou le détroit de Taïwan lui appartiennent.

Le Japon veut définir avec l’Asie du Sud-Est une stratégie commune tenant compte de la réalité d’une région dépendante de la Chine pour sa croissance économique et qui ne considère pas la Russie comme une menace militaire directe.