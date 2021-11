Supply Chain des Fruits et Légumes : Maroc Fruit Board lance une plateforme digitale FreshTrack

Conscient de l’importance du transport routier dans les échanges économiques avec l’Europe et l’Afrique et de la nécessité d’apporter des solutions innovantes aux attentes des opérateurs en termes de visibilité et de traçabilité sur toute la chaîne logistique, FreshTrack s’appuie sur les nouvelles technologies d’information pour offrir une solution efficiente.

En effet, FreshTrack met en interaction les chargeurs, les transporteurs et les clients, au niveau national et international, tout en leur offrant une visibilité sur leurs expéditions (localisation, conditions de voyages, incidents, etc.). Grâce à son option d’appels d’offres de fret, FreshTrack offre également à ses utilisateurs toute la transparence dans les négociations de fret et des prestations.

« Les évolutions récentes du e-commerce mondial confirment le rôle déterminant de la logistique dans la chaîne d’approvisionnement globale. La digitalisation est aujourd’hui, le levier incontournable pour encore plus d’optimisation et de simplification de l’expérience client » explique Ahmed Benhaddou, Directeur Général Délégué de Maroc Fruit Board. Depuis son lancement en Juin 2020, la communauté logistique exprime déjà son intérêt pour la plateforme.

Les réalisations sont très encourageantes : FreshTrack a permis la prise en charge de plus de 13.000 expéditions, mettant en relation plus de 1 600 utilisateurs (chargeurs, transporteurs, organisateurs logistiques, chauffeurs, etc.). Conforté par ces retours positifs, A. Benhaddou, envisage déjà de nouvelles perspectives. « Nous avons l’ambition de positionner FreshTrack comme la plateforme digitale de référence dans les échanges nationaux et internationaux (Afrique et Europe), mais aussi d’en faire une pépinière de jeunes talents passionnés par les nouvelles technologies au service des acteurs économiques » conclut-il.